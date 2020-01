Shakira a Trump: "los latinos no vienen a robar empleos"

"La persecución de cualquier grupo por motivos religiosos o de raza es ilegal e inconstitucional en Estados Unidos. Punto", señala Shakira en su carta publicada en la revista Time, titulada 'Shakira: América debe proteger a toda nuestra gente' (Shakira: America Must Protect All Our People).

Recordad que la orden ejecutiva firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump, en materia de inmigración contra ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ha generado el rechazo de millones de personas en el mundo, incluida Shakira.

La interprete de la Bicicleta compartió la carta en su cuenta de Twitter e hizo un claro llamado a resistir.