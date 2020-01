Ciudad de las maravillas y sus habitantes peculiares

Hace más de 37 años que vivo en esta ciudad y recién pude darme cuenta de ciertas maravillas, que antes las confundía pensando que estaban mal, y lo asombroso de sus habitantes. Deberíamos postularnos a un premio o a un reconocimiento internacional.

Vivo en una ciudad donde: los vehículos tienen una tecnología de última generación, que ningún país desarrollado la tiene. Si usted estaciona en doble fila y coloca luces de parqueo, el vehículo se vuelve invisible e incluso no perjudica el flujo normal de otros vehículos por la vía. El servicio de transporte público se adecua tanto a las necesidades de los habitantes que existen paradas donde usted lo necesita y, por una ingeniería vial que no conozco, están designadas de forma tal que no perjudican en nada el buen tráfico. La capacidad de planificación y de adecuación de la infraestructura para todo aquel que quiera emprender un comercio está fuera de nuestro entendimiento por lo avanzado que es. Usted se instala en cualquier acera y esquina de la ciudad que se le ocurra y automáticamente se habilita para que pueda ejercer actividades comerciales. Al poco tiempo llega personal de nuestras autoridades para cobrarle su ‘derecho a uso del espacio’, por lo cual le facilitan todos los tramites. ¡Qué fácil es hacer empresa!!

Las señales de tránsito son ‘smart’, porque se cambian de acuerdo a la necesidad del conductor o del peatón. Si dice No Estacionar, puede convertirse en estacionamiento, si dice No Girar, puede convertirse en una ruta rápida. Los habitantes reconocen tanto la gestión de los servidores públicos que cada que hacen trámite buscan cómo motivarlos económicamente para que sigan haciendo muy bien su trabajo. Es la ciudad de la igualdad de oportunidades, porque, aunque usted no tenga idea de lo que hace, puede ejercer algún puesto y si se equivoca, siempre hay recursos para tratar de corregir su falta de capacidad unas 10 veces más. Y así podría mencionar muchos otros aspectos, pero sería mucho ‘farsear’ esta ciudad