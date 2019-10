Fidel no confía en EEUU pero respalda decisión del Gobierno de Cuba

El líder cubano Fidel Castro declaró este lunes que no confía en Estados Unidos y que él no ha dialogado con Washington, al romper un silencio de más de un mes sobre el histórico acercamiento anunciado por su hermano y sucesor Raúl Castro y el presidente Barack Obama.



"No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos", dijo Castro, de 88 años y retirado del poder en 2006, en una carta dirigida a la Federación Estudiantil Universitaria, leída este lunes en la noche en la televisión cubana.



Sin embargo, el máximo líder de la revolución cubana no criticó el acuerdo anunciado por Castro y Obama el 17 de diciembre por el cual ambos países normalizarán sus relaciones.



"El Presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba", escribió Fidel Castro.



"Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos", añadió Fidel Castro, quien había sido el gran ausente en el histórico proceso de acercamiento entre ambos países tras una enemistad de medio siglo.



El silencio de Fidel Castro incluso había estimulado rumores sobre su salud e incluso su muerte en la primera quincena de este mes, hasta que el exfutbolista argentino Diego Maradona, quien es amigo suyo y estaba de visita en La Habana, anunció hace dos semanas que había recibido una carta del líder cubano.