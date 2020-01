Oficializan tres argumentos de contrademanda boliviana

El responsable de la defensa de las Aguas del Silala, René Martínez, confirmó ayer a EL DEBER que la contrademanda incluirá, además de demostrar que las aguas se originan en un manantial boliviano y que Chile hizo obras para desviar su curso, que estas no se usan para el consumo humano, sino que son privatizadas, obtenidas en forma gratuita y luego vendidas por empresas extranjeras que privatizaron el recurso hídrico.



Por su parte, el diputado chileno Jorge Tarud respondió a Martínez: “Formalmente le digo que este señor habla tonteras, él no tiene por qué entrometerse en lo que hace mi país”.



Chile sostiene que las aguas del Silala son un río internacional, y demanda que la Corte Internacional de Justicia se lo aclare a Bolivia, aunque admiten que hubo obras civiles.



El secretario boliviano sostuvo que “las aguas del Silala no van para consumo humano en Chile, son utilizadas por mineras y administradas por capitales extranjeros, esta es una observación fundamental que seguramente estará como tema de fondo, porque el agua es vida, es para comunidad y eso es distorsionado porque el mayor porcentaje de estas aguas van para industrialización minera cuando debieran mantenerse para uso de la gente”.



Martínez aseguró que este hecho “será parte componente de discusión en la construcción de la estrategia de defensa en nuestra contramemoria y en los contenidos de nuestra defensa como país, se trata un elemento importante porque está vinculado a la ruptura de ecosistemas”.



Sobre la administración, en Chile, por empresas extranjeras, manifestó que “este es un hecho similar a lo que ocurre con los puertos chilenos, ellos mismos dicen que no más de seis o siete familias son las que generan lucro por la administración privilegiada de todos los puertos, lo mismo ocurre con el Silala. Se reciben nuestras aguas gratuitamente, y luego se mercantilizan para la industria minera, y estos inversores generan grandes utilidades, alimentando a grupos de poder vinculados a la venta de agua”.



Una inspección en abril de EL DEBER, estableció que el grupo colombiano Empresas Públicas de Medellín (EPM) vende el recurso vital que llega desde Bolivia a 40 mineras que operan en el norte chileno. Entre ellas a la Compañía Nacional del Cobre (Codelco), firma estatal que administra las principales minas de la región, como Chuquicamata y Radomiro Tomic. El alcalde de Calama, Esteban Velásquez, admitió este hecho.



Jorge Tarud, en comunicación desde Santiago, respondió que lo que hace Martínez “es una intromisión indebida e inaceptable de cómo Chile tiene su propia legislación y distribuye sus recursos naturales. Segundo, creo que el Gobierno de Morales quedó descolocado con nuestra visita y por eso mandó el tuit. Desde el jueves, los canales chilenos pudieron tomar imágenes concretas viendo la pendiente natural que demuestra que es río”