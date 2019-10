30 candidatos a alcaldes quedaron fuera

En Santa Cruz, de los 1.151 candidatos inhabilitados por el Tribunal Electoral Departamental (TED) figuran 30 aspirantes a alcaldes que quedaron fuera por incumplimiento de requisitos.



El MNR es uno de los partidos más afectados, pues 13 candidatos a burgomaestre quedaron inhabilitados. La causa es que más de la mitad no pudo cumplir con la presentación de la libreta de servicio militar.



En dos municipios el MNR tuvo inconvenientes por razones que aún se desconocen. Uno fue en San Ramón, donde el candidato a alcalde Percy Durán fue registrado en el órgano electoral como candidato para San Julián y su lista de concejales para San Ramón, por lo que todos quedaron inhabilitados.



Ahora el MNR no puede ni reemplazarlos, pero Percy Durán no descarta iniciar un proceso contra el órgano electoral porque se siente perjudicado. En este partido se cree que la falla fue del TED.



Lo mismo sucedió en Colpa Bélgica, donde el candidato a alcalde figuró como aspirante al sillón municipal de Comarapa y los concejales quedaron solos, por lo que también fueron inhabilitados, informó el representante político, Freddy Méndez. Ambos candidatos afectados no aparecen en el listado de inhabilitados del TED.



Otros que deben reemplazar candidatos a alcaldes son APB, ASIP, MAS, SOL y UCS.



Las concejalías en la capital

En el municipio capitalino hay siete candidatos a alcalde, pero no todos los partidos tienen completadas sus listas, excepto Santa Cruz Para Todos.



SOL y FPV, por ejemplo, tienen apenas dos concejales habilitados. Las organizaciones tienen plazo hasta este viernes para enmendar sus listas.



Hay 2.426 candidatos habilitados y 1.151 inhabilitados, de los cuales 1.037 son candidatos a concejales, 55 a asambleístas por territorio y 29 por población, además de los 30 para alcaldes, informó el presidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez