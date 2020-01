El centavo que nos falta para completar el peso

En julio del 2013 se pactó el acople de la agenda Agroproductiva con la agenda Patriótica del Bicentenario 2025 con el propósito de acabar con la pobreza extrema y bajar la pobreza relativa al máximo. Se dijo entonces que de mediar las condiciones -seguridad jurídica, libertad de exportación, uso de biotecnología y mejora del sistema de logística y transporte- el sector agroproductivo invertiría 13.000 millones de dólares: 10.000 millones en el sector agropecuario y 3.000 millones en agroindustria, para aumentar la producción.



El desafío acordado con el Vicepresidente del Estado en el Foro Agroindustrial Productivo: Más inversión, más empleos ante más de 100 dirigentes, productores y representantes gubernamentales fue: triplicar la producción de alimentos al 2025 a 45 millones de toneladas, 24 millones para el mercado interno y 21 para la exportación.



Lograr semejante hazaña garantizaría a Bolivia la provisión de abundantes alimentos, de excelente calidad, a precios económicos, de forma sostenida y sostenible y el país destacaría como un granero y agroexportador con valor agregado en Sudamérica. Se consolidaría la soberanía alimentaria bajo un desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable generando 1.000.000 de empleos, la mayoría en el campo.



Pero para evitar que el agricultor pierda su cosecha -cambio climático de por medio- el uso de semillas genéticamente mejoradas se hace imprescindible para enfrentar el ataque de hierbas, insectos y la falta de agua, a fin de evitar el desabastecimiento de alimentos estratégicos como el maíz: entre agosto del 2016 y enero del 2017 Bolivia importó ya 113.000 toneladas de maíz argentino por $us 18,5 millones que no recibió nuestro agricultor por la sequía y plagas, al perder más del 50% de su producción en la campaña de invierno.



Si los alimentos genéticamente modificados no son malos, como más de 120 Premios Nobel lo dicen desde el 2016 -luego de 20 años de consumo- que: a) Son seguros para la salud; b) No dañan al medio ambiente; c) Benefician a los agricultores, principalmente a los pequeños, así como se avanzó con la soya transgénica en Santa Cruz llegando a producir más de un millón de hectáreas/año, generando $us 1.000 millones por exportación de excedentes por año ¿por qué el empecinamiento en contra de nuevos eventos para la soya y el maíz?.



Como alimento estratégico para la producción de pollos, huevos y otros alimentos, como un cultivo de rotación con la soya bajo siembra directa, el maíz genéticamente modificado implicaría menos uso de agroquímicos y emisión de gases de Efecto Invernadero, y coexistiría con la siembra de maíz orgánico o convencional, sin ningún problema.



Una encuesta de Equipos MORI para la Revista Negocios Press de 2016 dio cuenta de que la mayoría de los bolivianos no tiene ya temor de los alimentos transgénicos pues saben que los consumen y apoyan su cultivo, siendo que la ciencia garantiza que son buenos. Otro estudio, del economista Luigi Guanella, dio cuenta que Bolivia ganaría $us 150 millones adicionales por año, con nuevos eventos biotecnológicos para la soya y el maíz.



Así, el debate entre lo orgánico y transgénico no debería seguir haciendo más daño al país, ya que se trata de una falsa discusión. Cuba producirá este año soya y maíz transgénicos. Brasil, frejol y caña transgénicos. Mercosur es líder produciendo soya, maíz y algodón transgénicos. Cuba espera producir hasta 9 toneladas de maíz transgénico por hectárea este año. Paraguay ha logrado rendimientos de hasta 10 toneladas con esta tecnología, cuando el promedio en Bolivia es de apenas 3,2 t/h pese a sus famosas “77 razas de maíz”.



Lo curioso del asunto es que no son los grandes sino principalmente los pequeños y medianos productores -la mayoría del agro cruceño- quienes piden a gritos el uso de semillas genéticamente mejoradas ¡hasta los interculturales lo han pedido por escrito!

Triplicar la producción de alimentos al 2025, cambiar la cara productiva de Bolivia e impedir que su PIB languidezca en breve, está en manos del gobierno…