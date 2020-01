Miss acusa a diseñador de modas de estafa

"Quiero dar a conocer que el Sr. Rodolfo Soleto Saravia me falló en la entrega de mi vestido de gala, que luciría en la noche final del certamen (Miss Turismo Internacional, en Kuala Lumpur)", dice parte del post de Andrea Velasco, en el que acusa al diseñador de estafa por no haber cumplido con los envíos de dos trajes de gala, por los que se le canceló.



El diseñador, que por ahora está en Brasil, respondió a SOCIALES que la beldad le dio un vestido para deshacer y reutilizarlo en uno de los que le había pedido, que además le mandó 500 dólares, pero que lo "cancelado" ni siquiera cubría los gastos de producción de cada atuendo.



"Le mandé uno de los vestidos, pero no el que debería usar en la gala final debido a que ese lo realicé con mis propios recursos. En cuanto al traje que me dio para reciclar, no tengo la intención de quedármelo y tras que me recupere de salud le lo enviaré", agregó Soleto.