Siguen las filas en colegios, pese a la prohibición

Don Aníbal es taxista y estuvo ayer haciendo fila en el colegio Nacional Florida. Su esposa trabaja cerca, por eso quiere inscribir a su hijo allí. Doña T.R está embarazada y también está en el lugar al finalizar la tarde dominguera; ella trabaja en la zona Siete Calles y ya pidió permiso para hoy, pues sabe que inscribir a su hijo puede llevar varias horas. Don Aníbal dice sonriente: “Yo pedí permiso a mi esposa, porque ella me cobra renta”.



La resolución 001/2017 del Ministerio de Gobierno señala que los estudiantes nuevos que tengan hermanos en el colegio en el que desean inscribirse, los que viven cerca o cuyos padres trabajen en la zona donde está la unidad educativa, tienen preferencia en la inscripción; además, la normativa señala que está prohibida cualquier reserva de cupo antes del día de las inscripciones.



Don Aníbal y doña T.R. saben que hacer fila no les garantizará un cupo en ese colegio, pero dicen que quieren hacer todo lo posible para que sus hijos estudien cerca de ellos y en un colegio de buen prestigio. Al caer la noche algunos se quedaron y otros fueron a sus casas para retornar a las 5:00 de hoy.



El ministro de Educación, Roberto Aguilar, indicó ayer, en entrevista con la emisora Patria Nueva, que “antes había filas desde el 31 de diciembre o el 1 de enero, ahora poco a poco han ido desapareciendo”. Señaló que en La Paz solo había filas en los colegios Carlos Beltrán, Naciones Unidas y Óscar Alfaro.

En contradicción con la autoridad, los padres de familia hicieron fila desde ayer, principalmente en unidades educativas de convenio en Santa Cruz.



Filas ‘ocultas’

“No nos tomen fotos, nos pueden perjudicar”, pedían padres y madres apostados a 50 metros de un colegio de convenio, porque temen que sus hijos no sean inscritos, ya que la dirección les advirtió que no quieren tener problemas con las autoridades educativas. Aseguran que hacen fila porque los colegios de convenio tienen mejor calidad educativa, y que esa situación se acabará cuando se eleve el nivel de los otros fiscales. En un colegio de convenio de la Villa Primero de Mayo había filas con sillas y hasta en un módulo educativo de la zona Virgen de Luján, se reportaron colas de padres de familia.



Albina Abasto, subdirectora de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz, señaló que se instruyó que se retiren las filas de sillas de las unidades, aunque tenía conocimiento de que en varios colegios de convenio los padres empezaron a tratar de conseguir espacio desde ayer. “La norma es clara, las filas para reservar espacio no tienen ninguna validez”, subrayó.



Con respecto a la fusión de colegios y por consiguiente el cierre de algunos que no tengan una cantidad mínima de alumnado, como el caso denunciado por padres de familia del barrio Ambrosio Villarroel, cerca de Las Cabañas del río Piraí, señaló que esperarán los informes de los directores distritales y que los colegios que funcionarán serán los autorizados por la DDE.

El carné no es obligatorio

El ministro Aguilar, en entrevista en el canal estatal, explicó que la cédula de identidad del niño no es obligatoria para la inscripción, pero que los padres deben presentarla después en un plazo determinado por el colegio. También recalcó que no es obligatorio presentar certificado de bautizo del niño o de matrimonio de los padres. Para el nivel inicial se necesita de certificados de nacimiento y de vacunas.



“No puede haber obligación de comprar mandiles, uniformes o insignias en el colegio, tampoco útiles escolares en determinada librería”, señaló. También recordó que no debe existir discriminación a alumnos con discapacidades, jóvenes embarazadas y otros