Evo aclara que el 'segundo tiempo' son las elecciones 2019

El presidente Evo Morales aclaró que el "segundo tiempo" al que hizo mención el pasado viernes se refiere a las elecciones de 2019 cuando se elijan a las nuevas autoridades de Estado y no volver a convocar a un segundo referendo, como interpretaron algunos analistas.



“Los compañeros de Santa Cruz qué me dijeron que hemos perdido el primer tiempo. El primer tiempo era la modificación de la Constitución. El segundo tiempo será la elección de nuevas autoridades y ahí vamos a seguir ganando compañeros, el MAS va a tener siempre candidatos”, señaló el Mandatario en un acto público celebrado en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.



Este viernes Morales planteo que la derrota del Sí en el referendo constitucional del 21 de febrero corresponde a un "primer tiempo” y que, por lo tanto, falta el "segundo tiempo”.



"A mí me ha sorprendido; los compañeros en Santa Cruz que decían, ‘hemos perdido el primer tiempo, falta el segundo tiempo’, bueno, ¿qué querrá decir eso?, falta (jugar) el segundo tiempo”, señaló.



Para la oposición, el "segundo tiempo” se refiere a un plan del Gobierno de volver a convocar a un referendo para intentar nuevamente cambiar la Constitución Política del Estado y así permitir que Morales y Álvaro García Linera vuelvan a candidatear para el período 2020-2025