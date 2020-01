Matkovic revela en un juicio que recibió acoso para extorsionarlo

Zvonko Matkovic Fleig declaró como testigo de descargo en el juicio por terrorismo que lleva el Ministerio Público. Manifestó ante el tribunal de Sixto Fernández que sufrió permanente acoso con fines extorsivos por el exfiscal Marcelo Sosa y otros personajes para sacarle dinero a cambio de mejorar la situación jurídica de su hijo Zvonko Matkovic Ribera que ya lleva 8 años preso en la cárcel acusado de terrorismo.

Tras el ataque al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, Matkovic dijo que su hijo fue detenido y que en primera instancia el abogado Leonardo Pereira Manacho, le extorsionó junto al fiscal Sosa con $us 50.000 para darle arresto domiciliario a su hijo. Luego dijo que Antonio Amelunge le pidió $us 200.000 para favorecerlo a su hijo pero que no tuvo el dinero para darle. En otra ocasión dijo que Grover Gutiérrez llegó a su casa y también le pidió $us 200.000 pero que no le entregó porque no tenía.

Finalmente a través de su abogado Rafael Amador, indicó que pagó $us 60.000 en partes de $us 20.000. Significa que dio $us 110.000. Confirmó que antes del ataque a Las Américas recibió en su propiedad Rancho Zeta a cinco extranjeros pero que no los conoció.

El fiscal Marco Rodríguez aseveró que el testimonio del testigo no fue determinante porque no llegó a desvirtuar la esencia de la acusación. Dijo que confirmó la hipótesis.