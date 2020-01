Illanes dice que 'está bien' y pide que surja el diálogo

"No he recibido ningún maltrato, están más bien cuidándome", esas son las primeras palabras del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, "retenido" por los mineros cooperativistas en Panduro, carretera La Paz-Oruro. El Gobierno denunció su "secuestro".



En conversación con radio Pio XII, la autoridad sostuvo que "estoy en calidad de retenido por los compañeros, me han pedido que se retire la Policía tanto del lado de La Paz como de Oruro, ya no hay avance (de los efectivos), eso hemos estado viendo, segundo la instalación de una mesa de diálogo, que es el tema de fondo".



Illanes explicó que los cooperativistas sugieren que la conversación con autoridades tenga lugar en Conani. Rogó al medio con el que habló que se viabilice a la brevedad posible un encuentro entre dirigentes del sector movilizado u las autoridades nacionales para dar solución al conflicto.



"Estoy muy bien de salud, que se tranquilice mi familia. Estoy sentado en un lugar, custodiado por los compañeros para que la gente no me haga daño, yo rogaría que en unas dos horas o máximo tres horas se instale el diálogo", agregó.



La dirigencia de los cooperativistas exige, además, la liberación de sus afiliados detenidos para canjearlos con el viceministro Illanes. "Nuestros compañeros están muy enfurecidos, les hemos pedido a nuestros compañeros para que custodien y piden la liberación de los afiliados", dijo Carlos Mamani, presidente de FENCOMIN.



Esta mañana el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció el "secuestro" de la autoridad y advirtió que los mineros amenazan con "torturarlo". Instó al Ministerio Público a actuar para conseguir que sea soltado.



Los datos indican que hay 17 policías heridos y 43 personas detenidas, todas ellas llevando dinamita y otros elementos explosivos a los puntos de bloqueo, la mayor parte en Cochabamba 37, dos en Panduro y el resto en Oruro y Potosí. Sin embargo, otros 10 se encuentran en la cárcel de San Pedro.