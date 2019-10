Bravo defiende su rol y el de Percy en el impuestazo

Tras el cambio del secretario de Recaudaciones y Catastro (SER) como resultado de la fallida aplicación del impuestazo, la secretaria de Desconcentración Municipal, Desireé Bravo, defendió su actuación y la del alcalde Percy Fernández en la aprobación y promulgación de la norma aduciendo que desconocían que la recategorización de zonas de la ciudad implicaría un incremento en los tributos.



"En la sesión que tuvimos en el Concejo no nos explicaron que era un incremento sino que era para ordenar cuáles eran las avenidas con más comercios y la jerarquía de las zonas", dijo Bravo este viernes en una entrevista en Red Uno.

"El alcalde fue sorprendido con la medida tanto como nosotros. Ni en el informe técnico ni en el legal se manifiesta un incremento", agregó.



Bravo dijo que cada secretario tiene la potestad de plantear un proyecto de ley e indicó que el autor de la norma del impuestazo fue Mustafá.



"La ley la elaboró el Ejecutivo municipal y entonces estaba Mustafá. Hizo un informe técnico y legal. Mandó el proyecto de ley al Ejecutivo y luego fue derivado al Concejo", dijo



La exconcejal asegura que las fallas surgieron en la parte técnica y dijo que en la ley que aprobaron no decía que se venía un incremento en los impuestos de vivienda.



"En la sesión de Concejo le preguntamos a Mustafá si iba a subir los impuestos y el respondió que no", declaró.