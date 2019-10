PIL aclara que solo tres productos suben de precio

La Gerencial General de PIL Andina aclaró este sábado que no autorizó a los distribuidores y las agencias a elevar el precio de otros productos que no sean los mencionados por el Gobierno nacional.



A través de un comunicado oficial, el Gerente Pablo Vallejo Ruiz aclaró que a partir de la fecha sólo se incrementa para el público consumidor el precio de los productos autorizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.



El director de Pro Bolivia, Óscar Alcázar, desmintió el sábado el incremento del precio de todos los productos derivados de la leche, denunciado por los consumidores, y aclaró que sólo se aprobó el alza de la Leche del Elias, el yogur y la leche chocolatada.



"Quiero desmentir algunas versiones que mencionan que el incremento del precio de la leche también se extiende a otros productos que no son los productos controlados", remarcó.



Aseguró que el Ministerio de Desarrollo Productivo "no ha autorizado" el incremento de otros productos a los distribuidores y agencias.



Agencias subieron el precio



EL DEBER realizó un recorrido por agencias que distribuyen productos PIL en los mercados Los Pozos, La Ramada y Abasto y logró verificar que desde el viernes 12 de diciembre rige una nueva escala de precios que no solo toca a la leche blanca, el yogur y la leche saborizada, como fue acordado, sino a toda la línea incluida en la cadena productiva. Empero, se verificó que se acata el margen de ajustes de precio entre 10 centavos y 1 boliviano.



La ministra Teresa Morales, confirmó el jueves 11 de diciembre que la bolsa de leche de 946 mililitros se incrementa de 5 a 6 bolivianos, el yogur bebible sube de 50 a 60 centavos de boliviano y la leche saborizada de 50 a 60 centavos.



Morales indicó que la leche Del Elías también subirá en sus cuatro versiones (1 kg, 120 g, 24 g y 37 g).