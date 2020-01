Samuel pide a Evo que se revise en Brasil o EEUU

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, solicitó al presidente Evo Morales buscar otra opinión médica sobre su salud, en Brasil o Estados Unidos (EEUU). Argumenta como antecedente lo sucedido con el extinto Hugo Chávez.

"Urge en lo inmediato que (Evo Morales) supere su problema de salud, sugerimos por lo sucedido con (Hugo) Chávez busque otra opinión en Brasil o EE.UU", escribió en su cuenta en Twitter el político opositor.

Esta mañana el primer mandatario reveló que siente que su problema en la garganta empeora y que por eso viaja con urgencia mañana en la noche a Cuba para someterse a un intervención quirúrgica.

"No siento dolor, no es un dolor, pero es una ronquera y la voz había sido tan importante; siento que cada vez va empeorando y mejor rápidamente someterse a una pequeña cirugía que es urgente con los médicos, no es un problema, es rápido, pero el problema es el reposo", sostuvo en un acto público en La Paz.

A Morales se le encontró una "tumoración benigna" en una de sus cuerdas vocales del lado izquierdo y será operado el viernes en La Habana. La intervención durará entre 15 a 20 minutos y luego requerirá que la autoridad no hable por seis días.

Ayer los ministros de la Presidencia y Salud, René Martínez y Ariana Campero, explicaron que se adelantó la fecha de la intervención, antes prevista para mediados de abril, no por una emergencia sino por la buena evolución de la infección viral que afectaba al mandatario y que requería de medicación.

El extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inició en 2011 un tratamiento por la presencia de células cancerosas en Cuba, dos años después y luego de varias complicaciones, el mandatario fallece en 2013.

