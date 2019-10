Bolivia adultera la droga de Perú para aumentarla de peso

La producción mundial de cocaína se estima en 1.100 toneladas. De ese total, 200 toneladas salen de la selva de Perú. Y de esa cantidad, el 95% ingresa a Bolivia, según un informe de la Dirección Nacional Antidroga (Dirandro) de Perú . Señala que, al cruzar la frontera, un narco boliviano compra el kilo de pasta base lavada peruana en $us 900, pero el verdadero negocio se inicia en este país. El trabajo duro también.



Se mezcla fenacetina con la pasta y el peso de la sustancia se triplica, pero también se cristaliza. Si ese kilo llego a costar $us 900, al salir de Bolivia vale $us 9.000 porque se estiró y se mejoró la calidad de la droga.



EL?DEBER accedió al informe que explica cómo la pasta base producida en ese país aumenta su precio y su calidad en Bolivia. En territorio nacional, según el documento, el narco boliviano aplica el fármaco fenacetina como un adulterante activo, que “tiene la finalidad de aumentar la cantidad del producto, producir un efecto más potente y hacer el producto más atractivo a los ojos del consumidor”.



El precio de la cocaína

“El narco boliviano es muy inteligente. Sabe negociar y es experto en temas de mezclas químicas. Bolivia, al no tener control de químicos, se convirtió en el centro de cristalización de cocaína”, relató a este medio un oficial de la Dirandro, que fue entrevistado en Lima, pero que evitó dar su identidad.



La fenacetina tiene el nombre comercial de acetofenetidina. Es un fármaco utilizado para tratar el dolor muscular, para combatir neumonías, reúmas, fiebres tifoideas y gripes.



Este químico se retiró del mercado europeo hace 15 años por hepatotoxicidad (graves daños al hígado y a otros tejidos). Además, porque lesiona los glóbulos rojos de la sangre, ocasionando una falta de oxígeno en los tejidos que puede provocar pérdida del conocimiento, depresión respiratoria o paro cardíaco.



El farmacéutico Andrés Díaz explicó que esta sustancia es legal en Bolivia y que no tiene “mucha” demanda en las farmacias del país, ya que existen otros medicamentos similares, como el paracetamol.



El fármaco, mezclado con la pasta base, potencia el sabor amargo de la cocaína y mejora el aspecto. La fenacetina hace que la cocaína brille, lo que da más impacto visual, explicó el policía peruano.



La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) confirmó a EL DEBER que esta sustancia se utiliza en Bolivia en los laboratorios de cristalización de cocaína.



La oficina antidroga explicó que este fármaco mejora el aspecto de la cocaína y logra que el peso de la sustancia controlada se triplique. La oficina recordó que el 30 de mayo de este año en la localidad de Montero la Felcn se incautó de 61 kilos de fenacetina. Cinco personas estaban en proceso de investigación, sin embargo, fueron liberadas. Dos son peruanos.



Según el director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), Franklin Alcaraz, este método se aplica hace años en Bolivia y tiene el objetivo de aumentar el peso de la sustancia y mejorar su aspecto para el mercado internacional.



El especialista detalló que la fenacetina no está en la lista de sustancias prohibidas por la Ley 1.008, lo que permite que ingrese una gran cantidad del fármaco al país para mezclarla con la pasta base.



Datos del informe

“En Bolivia, los narcos se aprovechan de un descontrol aún mayor del que ocurre en territorio peruano”, termina el informe de la Dirandro explicando que en el país es “más fácil” cristalizar y poner químicos a la pasta base de cocaína que sale del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) de Perú. Esta zona no tiene control policial y, según fuentes oficiales, ahí opera el grupo Sendero Luminoso.



De acuerdo con Naciones Unidas, el Vraem es el lugar con la mayor concentración de cultivos de hoja de coca en la región, producción de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína.



La secretaria del Comité de Lucha Contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Modesta Supo (MAS), dijo que solicitará un informe a la Felcn para conocer la utilización de la fenacetina en el negocio del narcotráfico en Bolivia.



La asambleísta detalló que “sería apropiado” abrir un debate para disminuir la importación del químico y penalizar a quienes porten la fenacetina en gran cantidad. “Si es para consumo médico es válido, pero en gran cantidad y si va al narcotráfico debería ser sancionado”, remarcó.



Perú trabaja con Bolivia en la lucha coordinada contra el narcotráfico. La prioridad es erradicar los narcovuelos que salen del Vraem hacia el oriente boliviano. También se trabaja en la lucha antidrogas en el lago Titicaca