Vocal que se mostró a favor del MAS no será recusada

La tarde de ayer en Sucre se fue entre ruidos de petardos y gritos a favor de un posible balotaje. Eso sucedía en las calles, pero en oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca se trataba el caso de la vocal Zenaida Navarro, que expresó criterio a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) al señalar que no corresponde una segunda vuelta, lo que daría por ganador al oficialista Esteban Urquizu. Se decidió dejar sin efecto la recusación contra Navarro y la vocal continuará al frente del proceso electoral en esa región.



La argumentación se basa en el artículo 220 de la Ley de Régimen Electoral, según la presidenta del TED de Chuquisaca, Elizabeth Quispe.

“Si vemos ese artículo (220) solamente se puede recusar cuando una autoridad esté desempeñando una función jurisdiccional. Ella (Navarro) solo ejerce actividad administrativa, entonces, no le alcanzaría (la recusación)”, informó Quispe a EL?DEBER.



La autoridad acotó que el fallo no se firmó por todos los vocales, pero adelantó que “no existe sustento jurídico” y que Navarro seguirá en el proceso.



Navarro y su postura

Navarro emitió su criterio en contra de una segunda vuelta. Dijo que “no corresponde” el balotaje, lo que daría la victoria al masista Esteban Urquizu en primera vuelta.



Al respecto, el dirigente campesino Norberto Velasco lamentó la determinación y anunció que se evaluará si es que se apela el fallo. “Ella (Navarro) es masista y obvio que no está a nuestro favor”, dijo.

Ayer, la agrupación Chuquisaca Somos Todos (CST), que postula al disidente oficialista Damián Condori, tomó las calles de la capital del Estado exigiendo el balotaje en esa región con Urquizu. Además, la organización denunció que 30 papeletas de sufragio originales marcadas a favor de Condori se encontraban escondidas en un depósito de una unidad educativa del municipio de Azurduy.



La marcha llegó al finalizar la tarde al TED. No lograron ingresar a sus instalaciones por el resguardo policial y se determinó realizar otra movilización mañana, pero esta vez con una vigilia para esperar el fallo del Órgano Electoral del lunes que decidirá si hay o no una segunda vuelta en Chuquisaca.



Al respecto, la presidenta del TED de Chuquisaca, Elizabeth Quispe, consideró que estas movilizaciones “no presionan” a los vocales y denunció que recibió “amenazas”.



El MAS determinó instalar una vigilia el lunes para conocer si el TED omite o no los votos del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Si se anulan los sufragios gana Urquizu en primera vuelta