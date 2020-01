Samuel dice que al Gobierno 'le salió el tiro por la culata'

A tres días de las acusaciones de la expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, en contra del empresario y líder de UN Samuel Doria Medina, este salió a los medios de comunicación a rechazar dichas declaraciones, aseguró que no responderá con ninguna acción legal y que al Gobierno "le salió el tiro por la culata" al insistir en que todo fue una mentira.

Como se sabe, Zapata acusó a Medina de haber financiado toda una estrategia que la involucró a base de presiones y con la "mentira" de que ella tuvo un hijo con el presidente Morales.

"Recuerdo que el fiscal en su momento dijo que (el caso del supuesto hijo) estaba en la fase de conclusiones, que habían encontrado quién financió, quién gestionó lo del niño y ahora quieren cambiar las cosas. Como dicen en las redes, ¿Me van a acusar que soy el padre del niño? ¿De qué me van a acusar? No la conozco a la señora Zapata. Yo no le presenté al presidente ni soy el padre del niño", declaró.

Doria Medina admitió conocer al abogado Eduardo León (exabogado de Zapata), aunque deslindó cualquier relación. También dijo que quienes cometieron "graves errores" en toda esta historia fue la propia gente del Gobierno al entrar en permanentes contradicciones, pues en un inicio se aceptó la relación entre Evo Morales y Gabriela Zapata, luego se la negó, también admitieron la existencia del supuesto hijo y luego se negó. "Está claro que con todo esto apuntan a que el presidente no responda al por qué lo quieren repostular", enfatizó.

"El MAS ya no es mayoría, sino una minoría, ayer se lo vio claramente (en los actos del 21F). La población está cansada de este Gobierno, está cansada de que no se respete la Constitución y las leyes y ayer ha dado un mensaje claro de que quiere que se respete lo que decidieron el 21 de febrero (referéndum de 2016)", dijo en una entrevista a Unitel.

Doria Medina adelantó que no responderá a todo esto con ninguna acción judicial y que la mejor respuesta ha sido la que mucha gente la dio en las calles este martes. "Hasta el domingo (día en que se difundió la entrevista de Zapata) había mucha gente que dudaba de que iba a salir o no a las calles (para apoyar el No), pero después se ha visto mucha gente que se pronunció en contra de todo el manejo que hace el Gobierno, yo considero que les ha salido el tiro por la culata", manifestó.

El empresario relató que de sus 33 años de vida profesional, solo desde que incursionó en política le empezaron a "llover" los juicios de toda naturaleza, y que de los últimos 15 logró salir sin problema de 14 de ellos. Con relación al caso Focas, insistió en su inocencia.

Escucha el audio de la entrevista.