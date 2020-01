Aprueban reglamento para elegir al nuevo Defensor del Pueblo

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la noche de este miércoles el reglamento para la elección del nuevo Defensor del Pueblo en una sesión que duró poco más de cuatro horas y media.



Tras concluir la sesión, el presidente del Senado, José Alberto González del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó que el 8 de abril se publicará en medios de comunicación la convocatoria y a partir de esa fecha se recibirá la documentación de los postulantes. "Se espera que hasta el 13 de mayo ya elijamos a nuevo defensor", señaló.



El presidente del Senado garantizó que la elección del nuevo Defensor, que reemplazará al saliente Rolando Villena, "será marcada por la Constitución y con transparencia".



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, informó que se incluyó en el reglamento ciertas restricciones a la postulación, no podrán ser candidatos personas que hayan sido funcionarios públicos de entidades nacionales o subnacionales en los últimos diez años o que hayan tenido alguna afiliación partidaria en los últimos cinco años.



Más temprano, en la sesión, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, lamentó que la oposición haya abandonado el proceso de consenso del reglamento y se haya opuesto a él durante el debate a pesar que se incluyeron sus propuestas.



"Está claro que tenemos concepciones del mundo muy distintas entre el oficialismo y la oposición, pero pese a ello, en el marco de la racionalidad la bancada opositora ha hecho un conjunto de sugerencias, de propuestas que han sido incorporadas en este proyecto que vamos a leerlo y a someter a debate", añadió.



Los jefes de las bancadas de UD en el Senado, Arturo Murillo, y en la Cámara baja, Lourdes Millares, justificaron su retiro de las reuniones preliminares asegurando que el MAS prepara una estrategia de "permisividad" para elegir a una persona afín al oficialismo.



Murillo protestó porque el partido oficialista está planteando que a la convocatoria puedan presentarse personas sin título profesional, pese a que la Constitución, promulgada en 2009, establece lo contrario.



"Nosotros (la oposición) pedimos que el defensor sea un ciudadano o ciudadana que no tenga militancia política (en los) diez años anteriores a la postulación, pero el MAS no acepta esa propuesta", señaló por su parte la diputada Millares, según un comunicado de UD.



Esa fuerza también se opone a que se presenten exdirigentes o integrantes de los sindicatos afines al Gobierno, así como exautoridades o parientes de actuales altos funcionarios.



Tras ser elegido en 2010 por la mayoría parlamentaria del MAS, Rolando Villena ha pasado de ser tachado de "oficialista" a recibir duras críticas del Gobierno por cuestionar varias de sus políticas.



En los últimos años, el defensor boliviano ha denunciado, entre otras cuestiones, la violación de derechos de los pueblos indígenas, el incremento de la violencia machista y el retroceso "general" de la democracia y los derechos humanos en el país.