Violencia en La Paz por el 21F y cocaleros

La protesta de los cocaleros y la movilización organizada por sectores afines al MAS por el 21F se cruzaron y han desencadenado una media jornada de violencia y confrontación en La Paz.

En la calle Sucre, cerca de la estación de Bomberos Antofagasta, el sector cocalero de Los Yungas y Policías sostienen un crudo enfrentamiento.

Los Policías, armados con gases lacrimógenos retenían el avance de los dirigentes, que respondieron con piedras. Los movilizados atacaron el edificio de la estación de Bomberos, causaron daños en las instalaciones como rotura de vidrios.

Los Policías reaccionaron y con agentes químicos hicieron retroceder a los cocaleros al menos dos cuadras. Una gasolinera que está ubicada en el lugar se convirtió en un centro de operaciones policiales, desde donde los efectivos se agruparon para evitar el avance de los cocaleros.

Otro grupo de dirigentes se dirigió poco después al estadio Hernando Siles, donde armaban un escenario para recibir a sectores afines al MAS, que conmemoran con una marcha desde El Alto el denominado Día de la mentira, a un año de la derrota de Evo Morales en el referéndum que le dijo No a abrir la CPE para habilitarlo a una nueva reelección. Los cocaleros destrozaron la infraestructura montada para ese tema. Destrozaron sillas, banderas, carteles y otros elementos.

En el Ministerio de Gobierno, integrantes del Ejecutivo y 30 dirigentes yungueños instalaron una reunión pese a la enorme tensión que se generó, y esa reunión aún está en curso. El gobierno exigió que los dirigentes que ingresaron al encuentro dejen sus celulares fuera, por lo que están incomunicados con el exterior.

El diálogo no se instaló inmediatamente. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió poco después del mediodía, que la mesa de negociación no se había instalado hasta que los principales dirigentes de Adepcoca persuadan a sus bases de abandonar la violencia para iniciar las conversaciones y reiteró que el Ejecutivo no permitirá libre cultivo de coca en ese sector.

En el centro

Mientras tanto, una multitudinaria marcha conformada por sectores afines al MAS descendió desde la ciudad de El Alto. Cuando ingresaban al mediodía a la ciudad, en primera instancia debían dirigirse a San Francisco, pero sobre la marcha definieron llegar hasta el estadio Hernando Siles.

La concentración fue a las 8.00 de la mañana en El Alto. Los sectores descendieron desde allá y al ingresar a la ciudad, cerca al mediodía, recibieron apoyo y rechazo de los ciudadanos que se acercaron a su paso.

Cuando el grupo que descendió llegó a San Francisco, se les plegaron otros sectores y partieron desde allá rumbo al estadio Hernando Siles, donde horas antes los cocaleros habían destrozado el escenario. Antes de su llegada, la logística del Ejecutivo rearmó todo.

La Central Obrera Boliviana no quedó al margen de la movilización. Los diferentes sectores afines marcharon por las calles y se manifestaron de forma pacífica en contra del Gobierno.

Alarma por una gasolinera

Una gasolinera ubicada en la avenida Tejada Sorzano fue la que más riesgo corrió porque los cocaleros que se apostaron en un mirador, en la parte superior, arrojaron dinamitas y una de ellas llegó hasta el techo de la gasolinera y ocasionó la alarma entre policías y periodistas que estaban en el lugar.

El enfrentamiento continúa, los cocaleros no abandonan el farallón y los policías no pueden dispersarlos, mientras a tres cuadras ya se escucha la música de festejo de los masistas que también hacen explotar cachorros de dinamita. Hace instantes, policías y cocaleros se gritaban e insultaban.

En la zona de Miraflores, de La Paz, a la altura del monumento a Busch, dirigentes cocaleros enfurecidos interceptaron a un efectivo policial que circulaba por el lugar, lo golpearon, lo obligaron a huir y luego quemaron una motocicleta.



Una mujer que estaba cerca del lugar, relató que de pronto vio correr al policía, “gracias a Dios pudo salvar su vida, cuando lo vimos pasar, pudimos ver que escapaba de una turba que no tuvo problema en prenderle fuego a su motocicleta, si el joven estaba ahí, creo que a él más lo quemaban de tan enfurecidos que estaban”, explicó.



Todo esto está sucediendo en la sede de Gobierno, luego de que el lunes los cocaleros fueron desalojados de la plaza Murillo con gases lacrimógenos y balines. El sector se había replegado y por la noche señalaron que irían a dialogar con el Gobierno, pero ahora continúa el enfrentamiento en las calles de La Paz, por la avenida Tejada Sorzano.