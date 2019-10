Mineros bloquean acceso a las minas de cobre en Chile

Los trabajadores contratistas de la estatal Corporación del Cobre (Codelco) de Chile paralizaron



ayer sus labores y bloquearon caminos de acceso a los yacimientos para exigir una negociación directa con la firma y no con las empresas que los emplean.



Las movilizaciones comenzaron a las 05.00, hora local, de ayer (08.00 GMT), convocadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a más de 20.000 empleados de empresas privadas que prestan diversos servicios a la mayor productora mundial de cobre.



El presidente de la cuprífera, Nelson Pizarro, quien dijo que es responsabilidad de las empresas contratistas y de sus trabajadores buscar los caminos de solución que permitan acabar con el conflicto, reconoció que la medida de fuerza tiene un impacto de $us 27 millones diarios.



En una reunión en Codelco, asistieron ejecutivos de empresas proveedoras de la minería, de servicios y de la construcción, Pizarro recordó que se encuentra vigente el acuerdo marco entre las empresas contratistas y las organizaciones supra-sindicales, del cual Codelco es facilitador.



El acuerdo establece obligaciones a las partes, que hasta la fecha se han respetado íntegramente. Pizarro además dijo que el actual acuerdo y los beneficios que contiene equivalen a un costo de $us 120 millones por año. "Un incremento de estos beneficios y sus costos asociados no son compatibles con las condiciones del mercado del cobre, de la realidad económica del país ni la sustentabilidad de los proyectos /EFE