Vigilia cumple primer día casi sin probar alimentos

Las ollas no llegaron y no pudieron cocinar. Muchas de las personas con discapacidad no cenaron y tampoco desayunaron, debido a problemas de coordinación. Llegaron a La Paz después de 35 días de peregrinación y hoy cumplieron su primer día de vigilia en demanda de un bono de 500 bolivianos.



"Hemos amanecido bien nomas, con un poco de frío. Anoche hemos comido un sándwichde huevo y hoy no hemos desayunado, pero hay que seguir porque queremos una renta de 500 bolivianos", dijo a EL DEBER uno de los marchistas, Roberto Carlos Ribero.



Emiliana Rodríguez es la encargada de preparar la comida, ella viene de Cochabamba y pese desplazarse con dificultad por estar con muletas, levanta pesadas bolsas con papas, fideos y otros enceres que les regala la población.



"Estamos cocinando para más de 500 personas, alcanza para hoy lo que nos ha dado la gente, pero tal vez mañana no tengamos nada. Anoche no hemos cenado porque las ollas no llegaron y ahora estamos cocinando sopa", explica sonriente la mujer.



Imágenes de la vigilia en San Francisco:

Los niños juegan con lo que pueden, acompañaron a sus madres en los 35 días de vía crucis. Pese a tener alimento, les falta agua para cocinar y temen que mañana se les acabe lo que llega de donación. Jóvenes estudiantes colaboran con el aseo de las mujeres, muchas cansadas por los 35 días de marcha. Con lo poco que tienen y como pueden. No tienen mucha agua, pero reciben la solidaridad de la población. Se distribuyen las tareas, aunque con poca organización, todos ayudan. Un estilista se dedica al arreglo personal de los varones de la caravana. Asegura que siempre lo hace con cada marcha. El frío les paso factura. A pesar de tener carpas, las bajas temperaturas de la ciudad de La Paz les afecta mucho.