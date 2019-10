General Nina compromete a Rada y a Sacha Llorenti

El excomandante de la Policía, Óscar Hugo Nina, detenido para ir a la cárcel de Palmasola junto a su hijo, el teniente Óscar Hugo Nina Morales, y su exedecán, el capitán Xavier Raúl Millán Salazar, reveló en sus declaraciones ante una comisión de fiscales que todos sus actos tenían el aval de los exministros de Gobierno, Sacha Llorenti y Alfredo Rada, además del actual viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.



Las revelaciones del ex hombre fuerte de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) dieron pie a que los fiscales anticorrupción Pablo Guzmán, Ana Luisa Heredia y Fanny Alfaro abran una indagación contra Llorenti, Rada y Cáceres a quienes emitirán citaciones para recibir sus declaraciones.



Óscar Hugo Nina declaró que cuando era comandante general, los grupos Gigein de Inteligencia le habrían entregado un sobre con documentos referente a actos de corrupción en la Felcn de Santa Cruz. Ese sobre habría sido antes de la captura del general René Sanabria en Panamá y que le informó al ministro Sacha Llorenti y le pidió que investigara. Asimismo, Nina declaró que nunca firmó memorándums directos de puesto de destinos para controles de la Felcn del aeropuerto de Viru Viru y que todo cambio era autorizado por Alfredo Rada. Con relación al cambio de su ayudante de órdenes Xavier Millán, el general Nina dijo que fue destinado al aeropuerto de Viru Viru en consulta y aprobación del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.



Vehículos costosos y regalos

La Policía y la comisión de fiscales, entre sus fundamentos, establecen que Nina en los últimos cuatro años habría erogado gastos excesivos. Se le acusa de comprar un vehículo en $us 40.000, de regalar dinero a su hijo para la compra de otro motorizado, de la entrega de $us 20.000 para adquirir un departamento en un condominio.



Según las pesquisas, después de ser director nacional de la Felcn hizo importantes erogaciones de dinero. “Entre 2009 y 2010 Óscar Nina derrochó $us 104.000. Por toda esta relación y cotejo de lo declarado se tiene que Nina habría utilizado como palo blanco a su esposa y a sus hijos para lavar dinero cuando era jefe de la Felcn en 2009”, señala en su conclusión la Fiscalía.



Su hijo como el mejor policía

Entre la documentación secuestrada en el domicilio del general, en la calle Guatemala 1049, zona de Miraflores en La Paz, se encontraron pasajes de sus hijos en el TAM. Asimismo, se halló una felicitación del 19 de enero de 2011 emitida por el comandante a su hijo, el subteniente Óscar Hugo Nina Morales. Según las investigaciones, en la jerarquía que rige en la Policía los memorándums de felicitaciones se dirigen por conducto regular y no de forma directa.



El fiscal de distrito, Gómer Padilla, informó de que la comisión de fiscales requirió la incautación de los bienes de la familia Nina y del capitán Xavier Millán