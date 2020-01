Renuncia el jefe de la campaña de Trump

Paul Manafort, el cuestionado presidente de la campaña de Donald Trump que ha sido señalado en una investigación por corrupción en Ucrania, renunció este viernes, anunció el candidato republicano.



"Esta mañana Paul Manafor ofreció, y yo acepté, su renuncia de la campaña", dijo Trump en un comunicado, igualmente expresando agradecimiento por el trabajo del exasesor.



Investigadores de un caso de corrupción en Ucrania sostienen que Paul Manafort, jefe de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump, recibió años atrás un pago ilegal, no registrado de 12,7 millones de dólares en efectivo, informó este lunes The New York Times.



No está claro si Manafort recibió realmente ese dinero destinado a él entre 2007 y 2012 cando trabajaba como asesor del partido del entonces presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovich, dijo The New York Times.



Manafort emitió un comunicado negando vehementemente que hubiera obrado mal. "La sugerencia de que acepté pagos en efectivo carece de fundamentos, es disparatada y ridícula", sostiene el comunicado, según NBC News.



El nombre de Manafort aparece 22 veces en 400 páginas escritas a mano en caracteres cirílicos en libros de contabilidad hallados en la sede central del partido de Yanukovich, afirma el Times. El artículo incluye el escaneo de una de las páginas. Los pagos asignados totalizan 12,7 millones de dólares.



Los libros fueron obtenidos por la Oficina Nacional Anti-corrupción de Ucrania.