“El Che vino a visitarme”

La señora Nena no le tiene miedo a los barbones. Una sola vez en la vida lo dijo firme y lo dijo bien. El día en que un vecino secreto se lo preguntó allá en su casona de Cordillera, ella lo llevó hasta el comedor familiar y le ordenó que viera la foto grande que estaba colgada en la pared blanca. “Mi abuelo era español y más barbudo que un chivato. Estoy familiarizado con ellos”. Días después alguien se apareció ante ella ocultando los detalles de su cara en la oscuridad del amanecer.

“¿Es usted la señora Nena?”, le preguntó con su acento de extranjero después de tocar su puerta. “¿Es usted el señor barbudo que yo ando esperando?”, le respondió, le lanzó su sonrisa de mujer traviesa y lo invitó a que pasara. Fue una visita rápida y silenciosa. Pero no la única. Aquella mañana él le hizo un pedido gastronómico: que matara 10 gallinas, que se las cocinara en agua y se las entregara en una bolsa de tela, para que la carne no se descompusiera en el camino. Otro día llegó con varios compañeros. Ingresaron al corredor donde ella se acostaba a ver pasar la tarde en su hamaca paterna y aquella vez ya supo que se llamaba Ernesto. El Che no se lo dijo en persona sino hasta su tercera y última visita, cuando hablaron sin esconderse nada.

Ella le consultó si era cubano o argentino y él le preguntó si bailaba tango. Ella le contó que sus padres habían muerto, que se había casado, que su marido inútil le había robado sus ahorros y que estaba por perder la casa. Él le prometió que si la revolución prosperaba en Bolivia a ella sería a la primera que ayudaría y la convertiría en millonaria. También le dijo que le hiciera un último favor: que le cocinara un lechón entero y que esperaba volver a verla. Ella le dijo que no quería ser adinerada porque cuando uno tiene plata se olvida hasta de Dios. Él le dijo que era médico. Ella le reveló que le dolía el pecho y él le auscultó el corazón y le advirtió que quizá tenía chagas. Ella le dijo que seguiría sus rastros a través de la radio y que guardaría el secreto de haberlo visto hasta que fuera una anciana. El otro día, la señora Nena me lo cuenta todo y saca de un baúl el regalo que el Che le hizo antes de irse