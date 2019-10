Bolivia entre los países desfavorables en negocios

Bolivia es la tercera economía más desfavorable en ambiente de negocios en Latinoamérica, después de Haití y Venezuela, señala el Índice del Doing Business 2016, elaborado por el Banco Mundial (BM).



Según el informe, Bolivia cayó del puesto 155 al 157 en un año, de un total de 189 naciones evaluadas a escala mundial. Venezuela está ubicado en el puesto 186 y Haití el 182.



Países con mejor calificación



Los países con mejor calificación para invertir en la región son Honduras, Costa Rica, México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala, Paraguay y la República Dominicana.



El Índice de Doing Business (Facilidad para hacer negocios) 2016 fue enfocado en el tema "Midiendo la calidad y eficiencia regulatoria".



Es la decimotercera edición de una serie de informes anuales que miden las regulaciones que favorecen la actividad empresarial o la restringen.



Doing Business presenta indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que pueden compararse entre 189 economías - desde Afganistán hasta Zimbabwe - y a través del tiempo.



Doing Business analiza las regulaciones que afectan a 11 áreas del ciclo de vida de una empresa.



Diez de estas áreas se incluyen en la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia.



A escala global el ranking es encabezado por Singapur en la posición 1, mientras a escala latinoamericana está México en el puesto 38. Además de Singapur, lideran el índice Nueva Zelanda (2), Dinamarca (3), Corea del Sur (4) y Hong Kong en el puesto 5.

?