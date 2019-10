New York Times relata la muerte del Poopó

El periodista Nicholas Casey firma un reportaje en "The New York Times" (NYT) en el que muestra cómo desapareció por completo el lago Poopó, ubicado en el departamento de Oruro, y como sobrellevan esta situación los habitantes del lugar.



Casey muestra cómo muchos de ellos tuvieron que irse del lugar, convertirse en desplazados, no por la guerra o la persecución, sino por el cambio climático, que terminó por extinguir el que una vez fuera el segundo lago más grande de Bolivia.



"El lago era nuestra madre y nuestro padre", cuenta Adrián Quispe a NYT, uno de los cinco hermanos que trabajaban como pescadores y formaban familias en la población de Llapallapani, a orillas del Poopó "Sin este lago, ¿hacia dónde vamos?", añade.



El Poopó se extinguió en diciembre, mes en el que fue noticia nacional y mundial, y dejó tras su pérdida el medio de vida para decenas de campesinos que vivían de la pesca y tuvieron que migrar hacia otros lugares en busca de medios de subsistencia.



El reportaje advierte que la "muerte" del lago amenaza con desaparecer la identidad del pueblo Uru-murato, la etnia indígena más antigua que habita en las orillas del lago Poopó. Un pueblo que se adaptó a la civilización Inca, a la llegada de los Españoles y a la República, pero que ahora puede desaparecer por causas de la naturaleza.



Sólo 636 Uru-Murato se estima que permanecen en la actualidad en Llapallapani y dos pueblos cercanos. Dado que los peces murieron en 2014, los que se quedaron no han dejado de trabajar en la minería o extrayendo sal, en distintos yacimientos ubicados hasta a 300 kilómetros de distancia.



Según datos de la Universidad Técnica de Oruro, los científicos sabían que el lago Poopó estaba destinado a desaparecer, situado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar y con pocas fuentes de agua, no había un futuro promisorio. Sin embargo, el pronóstico era en siglos, no años.



Lea el reportaje completo aquí o vea en la parte de arriba un video con parte del trabajo multimedia realizado por NYT.