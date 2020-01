Alumnos acuden en masa a emitir su voto

A diferencia del ausentismo que se observó a primeras horas de esta mañana en el día de elección de rector y de vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), el campus universitario está lleno de estudiantes que han acudido para emitir su voto.



En las mesas habilitadas por la Corte Electoral Permanente (CEP) se observan largas filas de jóvenes que esperan sufragar. Juan Carlos Gutiérrez, estudiante de la carrera de Medicina, dijo que optó por votar en horas de la tarde para evitar las colas de la mañana, pero que se sorprendió al encontrar largas filas. Por su parte, Josselín Marca, otra estudiante, indicó que no pudo acudir por la mañana porque estaba trabajando, pero destacó la normalidad en la votación y el estricto control.



Los ingresos a los predios de la universidad continúan bajo un estricto control. Un gran contingente de efectivos de la Policía y del Ejército vigilan los alrededores y revisan las mochilas y bolsos de los que ingresan al campus.



Alfredo Jaldín acudió a votar

Una de las personas que acudió a emitir su voto fue el exrector Alfredo Jaldín, quien este lunes presentó oficialmente su renuncia a ser candidato a rector. Al momento de depositar su voto, Jaldín aclaró que lo hizo para que no le descuenten su salario, lo que no significa que esté de acuerdo con el proceso electoral.



El exrector denunció que son millones los que están en juego en esta elección e incluso cree que se ha comprado a la justicia.



En provincias

Mientras tanto, las elecciones en algunas provincias se desarrollan de forma normal. Según el corresponsal de EL DEBER de Camiri, Teófilo Baldiviezo, a pocas horas de concluir los comicios, el ausentismo es visible en la mayoría de las 22 mesas habilitadas en la Facultad Integral del Chaco.



En Vallegrande, el corresponsal Juan Carlos Aguilar reporta que a pocos minutos de concluir la votación en las mesas habilitadas en la Facultad Integral de los Valles, el ausentismo también es evidente. Hasta el momento allí ha votado el 20% de los alumnos habilitados para sufragar. Los alumnos aseguran que las sanciones no se cumplen por eso la ausencia de sus compañeros.



Mira el video de cómo se vivió la tarde en la universidad:,