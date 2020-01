7 claves para entender el caso Panama Papers

1. ¿Qué es Panama Papers?



Es un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que consiste en la filtración de más de 11 millones y medio de documentos, registros, contratos y correos electrónicos sobre 40 años de actividad ligada a la creación de paraísos fiscales.



La investigación revela el trabajo de la firma panameña Mossak Fonseca en la generación de 214.488 sociedades "off shore" conectadas con más de 20 países.



2.¿Qué es Mossack Fonseca?



Es un bufete de abogados creado en Panamá a mediados de los años 80 por Ramón Fonseca y Jürgen Mossak. Su especialidad es la creación de estructuras comerciales.



Juergen Mossack, uno de los dos abogados que fundó la firma hace más de tres décadas, nació en Alemania en 1948 y se mudó con su familia a Panamá, donde obtuvo su título de abogacía.



El padre de Mossack fue un nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual sirvió a las filas Waffen-SS, según la ICIJ, que cita reportes militares estadounidenses.



El grupo de investigación dice que "antiguos archivos de inteligencia" muestran que el padre de Mossack ofreció ser un espía de la CIA.



Ramón Fonseca Mora, nacido en 1952, también obtuvo su título de abogado en Panamá, pero ya había estudiado en el prestigioso London School of Economics, y en una entrevista dijo que se planteó ser cura.

Fonseca tenía un pequeño negocio hasta que se asoció con Mossack y ambos emprendieron el de sociedades "offshore", abriendo oficinas en las Islas Vírgenes.



3. ¿Qué es un paraíso fiscal?



Es un territorio con baja imposición tributaria que favorece a empresas extranjeras que constituyen sociedades en países como Panamá o las Islas Caimán.



Los inversores usan paraísos fiscales de manera legal pero algunas empresas se aprovechan de sus facilidades y con ello evaden la obligación de pagar impuestos. Dependiendo del país, la legislación sanciona este tipo de acciones.



4. ¿Qué es una sociedad "offshore"?



Una sociedad offshore es una empresa que usa paraísos fiscales para beneficiarse de las facilidades impositivas. Los inversores que usan estas sociedades fijan como domicilio legal los países en los que guardan su dinero pero en los que no tienen actividades económicas. Con ello además gozan de varias ventajas como la confidencialidad y la protección de activos.



La característica principal de una sociedad offshore es que no puede realizar negocios en el territorio donde esté constituida la empresa.



5. ¿Cómo trabaja una sociedad "offshore"?



Offshorebankshop.com grafica de esta manera la labor de una sociedad offshore. Por ejemplo en Belice, un pequeño país centroamericano, si constituye una empresa no pagará ningún tipo de impuesto al gobierno, la única cifra que se cancela es una tasa anual de 677 dólares.



No hay que registrar cuentas, las cuentas no son auditadas, no hay registro público del accionista.



6. ¿Es ilegal constituir una sociedad "offshore"?



No, siempre y cuando notifiques en tu país que estás creando la sociedad. En Bolivia se hace una declaración jurada en la que se debe explicar que se está usando este mecanismo para guardar dinero en el extranjero.



Es ilegal cuando se usa una sociedad de este tipo para ocultar patrimonio, guardar dinero procedente de actividades ilícitas o con el propósito de evadir el pago de responsabilidades fiscales.



7. ¿Por qué es importante este caso?



Porque hizo conocer por primera vez como es que funciona el mundo "of shore" y como operan abogados para beneficiar de alguna manera a empresarios y poderosos en el extranjero.



Lo relevante de este tema no es tanto la naturaleza jurídica de las mismas, que como se explicó son legales si han sido declaradas, sino la actividad que se realice con ellas. La difusión de estos datos permitirá a las autoridades de los países averiguar si hay evasores o personas vinculadas a actos criminales guardando dinero en el extranjero.