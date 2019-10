Donald Trump quedó atrapado en un ascensor

El candidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump, quedó atrapado el pasado viernes en un ascensor antes de dar un mitin en la ciudad de Colorado Springs, al que llegó tarde por ese imprevisto.



Trump y otras diez personas, incluidos miembros del Servicio Secreto que se ocupa de su protección, se quedaron encerrados durante una media hora en un ascensor del hotel de lujo The Mining Exchange en la citada ciudad, informaron hoy los medios estadounidenses.



El Departamento de Bomberos de Colorado Springs abrió la parte superior del ascensor e introdujo una escalera para rescatar al magnate y sus acompañantes.



Trump pudo finalmente asistir al mitin, donde criticó al jefe de los bomberos de la ciudad, Brett Lacey, por restringir la capacidad de asistencia en la Universidad de Colorado, que acogió el acto electoral.



"Esto es por lo que no funciona nuestro país. Tenemos espacio de sobra aquí. Tenemos miles de personas fuera que quieren entrar. Y tenemos un jefe de bomberos que dijo "Oh, no podemos permitir más gente"", afirmó el multimillonario neoyorquino, poco después de que lo rescataran los bomberos.



Según el diario local The Denver Post, Trump cuestionó la decisión de Lacey y llegó a decir que "probablemente era un demócrata", en alusión al partido de su rival en la carrera hacia la Casa Blanca, Hillary Clinton.