El título les dio alegrías, trabajo y fama que aún saborean

Ser Miss Bolivia no solo ha llenado de orgullo y gratos recuerdos a las más de 60 representantes de belleza que ostentaron este título. A muchas de ellas aún se les eriza la piel al recordar lo que vivieron durante sus épocas de reinado y en otros casos, aún siguen disfrutando del éxito y la fama que les dejó el ser las máximas representantes de belleza del país.

“Cargar sobre tus hombros el nombre de Bolivia puede ser una gran responsabilidad que demanda sacrificios, que van desde el cuidado de tu aspecto físico hasta dejar de lado tu privacidad para exponerte públicamente, pero las retribuciones son más grandes”, sostiene Paola Coimbra, que en 2001 pasó de ser una estudiante de Derecho a convertirse en la mujer más bella de Bolivia.

“Parte de todas las satisfacciones que me dejó el título es el reconocimiento de mi pueblo, que hasta ahora me recuerda con cariño”, señala la esbelta morena que se convirtió en una destacada figura de la TV nacional.



El mejor premio:



Para Carla Morón, que se ha convertido en un hito de la belleza cruceña y boliviana y que también ciñó una de las coronas más importantes del país en 1995, este logro te facilita oportunidades laborales, pero, sobre todo, un título de belleza te cambia todo, es como que te inicia en la universidad de la vida”, expresa.

“Mucha gente puede tildarte de superficial, pero no saben que cuando sos miss te convertís en una persona más receptiva y sensible con tu prójimo. Yo no tengo un título bajo el brazo, pero aprendí muchas lecciones, como la humildad y la fe en Dios”, expresó la exreina de belleza, que dice con determinación que cada una de las mujeres que forman parte de la historia del Miss Bolivia, ganó más que un título y una corona.

Las 61 ganadoras

1955: Consuelo Díaz (Pando)

1956: Ana María Pacheco (Cochabamba)

1957: Rosario Samsó (La Paz)

1958: María Luisa Caso (Tarija)

1959: Corina Taborga (La Paz)

1960: Nancy Aguirre (La Paz )

1961: Gloria Soruco (Santa Cruz)

1962: Gabriela Roca (Santa Cruz)

1963: Ana María Velasco (Santa Cruz)

1964: Olga Mónica del Carpio Oropeza (La Paz)

1965: Patricia Estenssoro (La Paz)

1966: María Elena Borda (Santa Cruz)

1967: Marcela Montoya García (Oruro)

1968: Roxana Bowles (Santa Cruz)

1969: Luz María Rojas (Cochabamba)

1970: Roxana Brown Trigo (La Paz)

1971: Ana María Landívar (Chuquisaca)

1972: María Alicia Vargas (Santa Cruz)

1973: Roxana Sittic (La Paz)

1974: Isabel Callaú (Santa Cruz)

1975: Jacqueline Gamarra (Cochabamba)

1976: Carlolina Aramayo (Tarija)

1977: Liliana Gutiérrez (Santa Cruz)

1978: Raquel Roca (Beni)

1979: María Luisa Rendón (Cochabamba)

1980: Sonia Pereyra (Santa Cruz)

1981: Maricruz Aponte (Santa Cruz)

1982: Sandra Villarroel (Santa Cruz)

1983: Cecilia Zamora (Tarija)

1984: Elizabeth Aponte (Litoral-La Paz)

1985: Gabriela Orozco (La Paz)

1986: Elizabeth O’Conors (Tarija)

1987: Patricia Arce (Santa Cruz)

1988: Ana María Pereyra (Santa Cruz)

1989: Raquel Cors (Tarija)

1990: Rosario Rico Toro (Cochabamba)

1991: Selva Landívar (Santa Cruz)

1992: Roxana Arias (Beni)

1993: Cecilia O’Conors (Tarija)

1994: Sandra Rivero (Litoral-Santa Cruz)

1995: Natalia Cronenbold (Santa Cruz)

1996: Helga Bauer (Litoral-Santa Cruz)

1997: Verónica Larrieu (Santa Cruz)

1998: Susana Barrientos (Santa Cruz)

1999: Yenny Vaca Paz (Santa Cruz)

2000: Claudia Andrea Arano (Litoral- Santa Cruz)

2001: Paola Coimbra (Santa Cruz)

2002: Irene Aguilera (Santa Cruz)

2003: Gabriela Oviedo (Litoral-Santa Cruz)

2004: Andrea Abudinen (Santa Cruz)

2005: Desirée Durán (Litoral-Santa Cruz) (Top 10 MU)

2006: Jessica Jordan (Beni)

2007: Katherine David (Santa Cruz)

2008: Dominique Peltier (Cochabamba)

2009: Claudia Arce (Chuquisaca)

2010: Olivia Pinheiro (Santa Cruz)

2011: Yessica Mouton (Litoral- Santa Cruz)

2012: Alexia Viruez (Santa Cruz)

2013: Claudia Tavel (Santa Cruz)

2014: Romina Rocamonje (Beni)

2015: Paula Schneider (Santa Cruz)

2016: Antonella Moscatelli (Santa Cruz)