TSE vigilará redes sociales para evitar guerra sucia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá una fuerte presencia en las redes sociales, con el fin de contrarrestar la posible "desinformación" o "guerra sucia" durante los meses previos al referendo por la modificación constitucional.



La entidad también ejercerá un control estricto sobre el contenido de los portales institucionales del Estado, para que no sean utilizados con fines de campañas electorales.



El vocal José Luis Exeni señaló que si bien no es posible controlar en las redes sociales, porque tienen sus propios mecanismos de

autoregulación, el TSE tendrá una fuerte presencia en estas plataformas.



Exeni explicó que no habrá ninguna regulación ni control de mensajes en las redes sociales, pero advirtió para quienes se ocupen de "desinformar" o hacer "guerra sucia" el TSE estará atento y tendrá participación activa para aclarar cualquier información, y también para informar sobre las diferentes etapas del proceso electoral.



En cuanto a los portales institucionales del Estado el vocal indicó que realizará monitoreos permanentes del contenido para que no sean empleados con fines de campañas electorales.



Durante el diálogo, el vocal Exeni reafirmó que no habrá ninguna restricción, ni regulación al contenido de la información y opinión en los medios de comunicación ni redes sociales. Sin embargo, señaló que se espera que los medios, en apego a la pluralidad, difundan de manera equitativa las opciones por el Sí y por el No, "eso depende del trabajo profesional de la autoregulación interna".



Finalmente Exeni hizo referencia a la etapa del silencio electoral, que es de 72 horas previas al día del sufragio, en la que los medios de comunicación deben evitar mensajes que induzcan al voto a favor o en contra. Esta restricción no podrá aplicarse a las redes sociales.