Advierten quita de personerías a las ONG que no cumplan estatutos

El Gobierno revertirá las personerías jurídicas de aquellas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que realicen actividades al margen de lo declarado en sus estatutos, aseguró el ministro de Autonomías, Hugo Siles.



"Como Gobierno, no pedimos que las ONG que actúan en el país tengan que pensar o activar formas de trabajo en sintonía. Pero también está en la Ley 351, y sí observamos trabajos que vayan en contrasentido con el objeto que definieron en sus estatutos, tendremos capacidad de aplicar causales de reversión de sus personerías", adelantó.



En la misma línea, Siles dijo que si se verifica que acciones de algunas ONG comprometen el desarrollo de los objetivos del Gobierno, también pueden revertirse las personerías a través de su revocatoria.



Según Siles, hubo varias ONG que asumieron un rol político al margen de sus estatutos, cuando apoyaron la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). "Movilizaban, azuzaban y generaban alguna movilización que se pudo haber constituido en violencia después", acotó.



La legislación nacional



La Ley 351 del 19 de marzo de 2003, obliga a las entidades interesadas en renovar sus personerías, a adecuar sus estatutos al Plan Nacional de Desarrollo y detallar las tareas que cumplirá para coadyuvar al desarrollo económico y social.



El titular de Autonomías indicó que el Gobierno no pone obstáculos a las ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que quieran renovar o tramitar su personería.



Las ONG observadas por el gobierno



"De las cuatro ONG que fueron aludidas públicamente y que ya no vale la pena mencionarlas, tres estaban en trámite inconcluso, y como ministerio tenemos la disposición de que estos procesos culminen, más bien les facilitamos. Una estaba con todo su trámite en regla y las otras tres en trámite", dijo.



Estas ONG, que fueron aludidas por el vicepresidente Álvaro García Linera de "hacer política encubierta", "mentir" en contra del Gobierno y "defender" los intereses foráneos, dijo que una concluyó su renovación de trámites basada en la readecuación de su estatuto. La Fundación Tierra logró renovar su personería, mientras que el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y Fundación Milenio, se encuentran en trámite.