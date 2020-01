Reforzarán con metal las vigas del altar

Como solución al daño que se presentó en dos de las cuatro vigas del techo del altar chiquitano construido al frente del monumento del Cristo, donde el papa Francisco ofició una misa durante su visita a la capital cruceña, la Alcaldía decidió reforzar las maderas con metal.

La solución fue comunicada ayer por el secretario de Parques y Jardines, Roberto Áñez, quien dijo que en un máximo de 30 días la empresa que se adjudicó en 2015 la edificación de la obra deberá acabar los arreglos.

Áñez aclaró que el pago por la construcción del altar alcanzó a Bs 1,9 millones y no las cifras que se indicaron en días pasados. Además, aseguró que la contratación de Conar S.A. fue legal y se hizo cumpliendo las normas.

El arreglo alcanzará a todas las vigas del altar, tanto para las dañadas como para las que no tienen problemas y su costo será cubierto por la constructora. La madera será reforzada con angulares de 3 pulgadas de espesor y se las pintará color madera para que no se pierda la característica misional, que inspiró su edificación en sus motivos.



Detectaron la falla

Áñez dijo que la comuna detectó el problema el 4 de abril pasado, pero que no lo hizo conocer públicamente por considerar que era un daño irrelevante.