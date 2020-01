TVU cambia de dirección y se enfoca en la investigación

Hace cinco días Ricardo Klinsky fue designado como el nuevo director de Televisión Universitaria (TVU)y comienza a planificar su gestión pensando en los programas de antes. Este año dos profesionales más ocuparon el mismo cargo, Jenny Ampuero (octubre de 2015 a julio de 2016) y Roberto Méndez (agosto y septiembre 2016).

“Nosotros no podemos competir con las cadenas de televisión, primero porque ese no es el objetivo de TVU y segundo porque no contamos con un transmisor adecuado, por lo que vamos a trabajar para poder adquirirlo”, indicó el profesional.



En la corta gestión de Méndez se planificó la realización de un programa infantil, dos reality y un espacio empresarial, entre otros. Ahora, Klinsky proyecta al canal como uno dedicado a mostrar la investigación científica que se realiza en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de empapar a la sociedad con programas culturales.

“Tenemos la videoteca más antigua de Santa Cruz. Allí están las cápsulas culturales Los creadores, que queremos recuperar. Buscamos un contacto con Safipro para transmitir sus teleseries, además de volver con el programa Conocimiento del saber, en el que Rubén Poma participaba y que hoy queremos invitarlo a dirigirlo nuevamente”, comentó el director, aunque aclaró que los buenos programas se podrán quedar.



Busca el autosustento

Klinsky no se cierra a la posibilidad de buscar empresas o instituciones que auspicien los programas que actualmente se emiten o en la compra de espacios, pues deben cumplir con las obligaciones laborales con los trabajadores del medio.

“Estoy tocando las puertas de todas las instituciones nacionales y locales para hacerlo, porque el canal cuenta con personal externo”. Estamos pensando en un 50% de espacio para lo académico y el 50% para lo comercial”, señaló Klinsky.



El director ha creado un plan con el departamento comercial para construir un nuevo tinglado y así tener espacio para nuevos programas, además de la compra de equipos para la transmisión en vivo de los eventos universitarios.

“Queremos que los docentes, estudiantes y el pueblo sepan que este es su canal”, puntualizó el ejecutivo