Cierran diálogo nacional y acusan 'interés político'

El Gobierno cerró cualquier posibilidad de un diálogo entre la vigilia de las personas con discapacidad y el presidente Evo Morales. Ratifica el acuerdo de 42 puntos con el sector que no marchó por 35 días desde Cochabamba e invita al sector en vigilia a sumarse al "trabajo" departamental para dar cumplimiento a los acuerdos.



"Este grupo de dirigentes rechazó este diálogo con distintos condicionamientos, que fueron nada más postergando la atención a esa demanda social. El Gobierno, viendo esa situación, abrió un diálogo con cinco ministros para dar una respuesta integral al sector de las personas con capacidades diferentes, arribando a un acta de acuerdo de 42 puntos", aseveró el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, en conferencia de prensa.



Reiteró que "les invitamos nuevamente a las personas, que de manera insistente mantienen sus medidas presión, que puedan sumarse a este trabajo departamental (...) Les dijimos que no es posible en este momento incrementar el bono a 500 bolivianos por mes, pero sí es posible abarcar otros temas".



Cuestionó que la Alcaldía paceña y algunos otros sectores "opositores" respalden la vigilia que permanece hace ocho días en La Paz y lamentó que exista un interés político de "desestabilización" por parte de algunos dirigentes para ingresar por la fuerza a plaza Murillo.



"¿Cuál es el sentido para la demanda de las personas con discapacidad de acceder a la plaza Murillo? Diera la impresión de que ese es más un objetivo político más que una reivindicación social. Nosotros volvemos a pedir a este sector de dirigentes", aseveró la autoridad.



Concluyó señalando que "pedimos nuevamente a los sectores políticos opositores que no jueguen con esta demanda, que no se aprovechen de este sector, que no jueguen con la sensibilidad de la gente y que no se aprovechen de esta movilización".