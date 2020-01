Zapata desiste de citar a ministro como testigo

Gabriela Zapata, acusada por enriquecimiento ilícito, desistió ayer de citar como su testigo al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y anunció que enviará un cuestionario al de Minería, César Navarro.



La decisión fue anunciada ayer en el juicio en contra de la exnovia de Evo Morales, en la que otros dos testigos señalaron que recibieron de ella $us 45.000 en efectivo, y tras una inspección a las oficinas de la empresa china CAMC, la acusada demostró que trabajaba en ese lugar.

Erwin Padilla, uno de los testigos, reveló que entregó $us 15.000 como donación para su hija enferma, mientras que Fermín Paz dijo que recibió $us 30.000 por la compra de su vehículo BMW. El fiscal del caso, Daniel Ayala, remarcó este hecho. “Los dos testigos que han entrado dicen que recibieron de ella dinero en efectivo. ¿De dónde sacó el dinero?, se comprueba que ella andaba con los billetes”. Zapata aseguró que entregó los $us 30.000 en una habitación de hotel en Cochabamba y que fue un regalo del exgerente de la CAMC, Chen Weng.