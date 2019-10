Mira el video de niños del Perú que cruzan con 'bateas' el Titicaca

Alfredo y Hugo son los nombres de los dos niños que protagonizan un reportaje, difundido por "Andina de Televisión", que muestra como cruzan en "bateas" el lago Titicaca para ir a su escuela. Recorren cerca de dos kilómetros, usando como remos sus manos.



"A seis grados de temperatura y a 388 metros sobre el nivel del mar, parece no ser un impedimento para que ambos cumplan su objetivo que inicia desde las 8.00, hora en que emprenden el viaje de una hora y media, y se dirigen a su centro de estudios", muestra la grabación.



Los niños colocan en la base de la "batea" sus útiles escolares junto a una colcha y casacas para no sentir mucho frío, que al parecer, no les afecta tanto. La historia tiene lugar en una población cercana a Puno.



El recorrido de dos kilómetros termina cuando ambos llegan a la isla donde está su colegio. El cansancio se apodera de ellos y algunas veces llegan con sus cuadernos mojados y lo ponen al sol para que sequen.



