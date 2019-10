Loaiza dice que Evo Morales tiene un trauma anticatólico

En un video que surgió sorpresivamente y que fue difundido ayer por los medios, el embajador de Bolivia ante el Vaticano, Armando Loaiza, señaló, en una entrevista divulgada el 8 de julio por Televisión Nacional de Chile, que se planteó un desafío en su gestión para que el presidente Evo Morales supere su “trauma anticatólico”.



La Agencia de Noticias Fides (ANF) publicó ayer en detalle las declaraciones, un mes después de que fueran emitidas en Santiago y en momento en que pesa sobre el cónsul de Chile en Bolivia, Milenko Skoknic, una investigación por reuniones que supuestamente sostuvo con autoridades políticas opositoras.



Desde el Gobierno, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, expresó que la preocupación actual del Gobierno son las “actividades y reuniones del cónsul general de Chile en Bolivia, porque se demostró intencionalidad externa para promover conflictos, como el de Potosí”.



En su criterio, ha debido existir también alguna intencionalidad para poner en la polémica estas declaraciones que habrá hecho el embajador Loaiza.



Según el reporte de ANF, Loaiza apuntó que la fuerza de la Iglesia en Chile puede aportar mayores frutos para la causa boliviana. "Yo tengo esperanza en Chile más que en Bolivia, la Iglesia es mucho más fuerte allá, como gravitación. Bolivia, con Evo, con los problemas que ha habido con la Iglesia, ha perdido influencia", afirmó.



EL DEBER intentó comunicarse con el diplomático, pero fue imposible contactarlo. Su celular estaba apagado, supuestamente se encuentra en Roma, pero algunas versiones gubernamentales señalan que se encuentra en La Paz.



Este medio conversó con el autor del reportaje, el periodista chileno Claudio Fariña, quien aseguró que no conocía previamente a Loaiza y relató que consiguió la entrevista tras una gestión con la Cancillería de Bolivia. Él y su entrevistado se encontraron en el Café Alexander, a una cuadra de la plaza Murillo.



“Le confieso que me impactó porque nunca había entrevistado a un embajador que dijera esa cantidad de cosas, y no le pasara nada en su país”, afirmó el periodista chileno, vía telefónica.



Vea la entrevista (minuto 02:29) realizada a Armando Loaiza AQUÍ



En la entrevista, Loaiza apostó a que el papa Francisco, en su visita, no se pronunciaría sobre el mar, cosa que sí ocurrió.

“Él (Evo Morales) piensa que si asume el tema del mar se quedará para siempre”, señaló el embajador en el Vaticano.



Para el diplomático, Roma conoce bien la realidad porque los sacerdotes forman parte de redes de información que llegan directamente hasta la Santa Sede. El embajador dijo al periodista chileno que, sin embargo, se jugará "una carta" en su gestión diplomática: "Yo quisiera que Evo vaya (…) con los capos del Vaticano y así supere un poco su trauma anticatólico". Fariñas le pregunta: ¿Evo es católico? Loaiza responde: "Claro que ahora va a decir que es católico".



El obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Paz, Aurelio Pesoa, prefirió no emitir una posición a nombre de la Iglesia