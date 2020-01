¿Agencias que ahuyentan a la amante de tu marido?

Una empresa de reconciliación de parejas en China ha lanzado un nuevo modelo para atraer más clientes.Se trata de Weiqing, la agencia por internet que desde hace tres años se ha especializado en un servicio muy peculiar, salvar matrimonios en peligro alejando amantes molestas, según informa El País.



Si bien, otras empresas ya han emulado el servicio, los ejecutivos de Weiqing han señalado al diario español que en 15 años de experiencia han aconsejado a más de 50.000 parejas, pues la agencia se describe como, ante todo, un gabinete de asesoría matrimonial convencional que hasta el momento cuenta con tres sucursales.



" Cuando montamos la agencia, hace 15 años, el 80% de las mujeres que descubría una infidelidad pedía el divorcio. Ahora no se lo quieren poner tan fácil a la amante y regalarles su marido. Quieren pelear por su relación y ganar", revela a El País la consejera matrimonial Ming Li, cofundadora de la empresa.



Ming Li explica que durante una jornada laboral puede llegar a tener entre 200 y 300 consultas por teléfono o por mail. Eso sí, el precio es algo elevado. Poder eliminar a una amante o, como prefieren denominarlo, "bloqueo de destructuras de familias", puede llegar a costar 30.000 euros (34.222 dólares), para empezar a hablar.



El proceso de eliminación



Para lograr el trabajo hay varios métodos. En algunos casos una mujer puede mudarse al lado de la amante e influenciarla como una vecina preocupada, se le puede decir que su relación no tiene futuro; otras envían a un hombre que le muestre un apasionado interés amoroso y se deshaga en regalos o incluso pagarle algún dinero para que no interfiera en el matrimonio. Puede ser un trabajo de meses



"Nos ponemos en contacto con las amantes e intentamos convencerlas de que dejen la relación. A veces no saben que él está casado. Si lo saben, les explicamos que esa relación no tiene porvenir, que él no va a dejar a su esposa. Si insisten en que quieren casarse les decimos, ‘¿ves? Ese es tu futuro. Si él deja a su mujer y se casa contigo, te hará lo mismo en unos años", cuenta Lu Xia, una de las consejeras matrimoniales de la empresa.



El 80% de las personas encargadas de "eliminar" a las amantes son mujeres porque según apuntan de la empresa "son mucho más refinadas y silenciosas".Típicamente contratan licenciadas en psicología y derecho, mayores de 35 años para infundir confianza y que cuenten con dos certificados oficiales en asesoramiento de parejas.