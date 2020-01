LaMia operaba con un patrimonio de Bs 114.953

El ovillo de LaMia tiene mucha lana por desenredar. Ahora EL DEBER tuvo acceso al Registro de Comercio de la línea aérea otorgado por Fundempresa y se pudo saber que, de acuerdo con el último balance financiero registrado el 3 de octubre de 2016, el patrimonio de la empresa era de Bs 114.953 ($us 16.516).También se tuvo el dato de que el capital inicial que la empresa declaró fue de Bs 150.000 ($us 21.551).Al respecto, Waldo López, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, señaló que las cifras, tanto del capital inicial como del patrimonio, son muy bajas para una actividad cara y peligrosa como la aviación comercial.López sostuvo que se está cometiendo un error al aceptar la constitución de empresas con tan poca capacidad financiera para hacer frente a una eventualidad como la que sucedió en Colombia y que ese es un tema que se debe modificar para ciertas actividades.Para el economista Carlos Hugo Barbery, es importante tomar en cuenta la constitución de la empresa, si esta alquilaba todo y poseía nada, las cifras pueden ser menores.Sin embargo, Barbery remarcó que igual llama la atención el bajo patrimonio con el que contaba la compañía cuando las tarifas aéreas son elevadas.Cabe recordar que los precios de los vuelos chárter de LaMia oscilaban entre $us 85.000 y $us 100.000, mientras que las líneas comerciales cotizan entre $us 120.000 y $us 180.000.En el informe de Fundempresa también se indica que la empresa no declara el uso de algún seguro contra accidentes.Sobre el tema, Jorge Augusto Valle, especialista en asuntos legales y de seguro aeronáutico, explicó que algunas firmas en su registro de comercio dan a conocer con qué aseguradora trabajan, pero en el negocio de la aviación eso no es determinante en el informe comercial.“Los datos que hay en Fundempresa tienen que ver más con la parte comercial de la empresa. El tema de la aseguradora, el valor y la cobertura de la póliza tienen que estar declarados ante la Dirección General de Aeronáutica (DGAC), pues de no hacerlo ningún avión tendría permiso para volar”, sostuvo Valle.Se pudo saber que LaMia está asegurada y que cuenta con una póliza de una compañía nacional.Desde la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), se explicó que están a la espera de conocer cuál de las aseguradoras nacionales le vendieron una póliza a LaMia, y una vez que se tengan los detalles del valor y de la cobertura de la misma y cuál es la reaseguradora internacional, la APS se pronunciará.Valle señaló que el valor de un seguro de vida en un viaje internacional es de $us 170.000, mientras que para un vuelo nacional el valor es de $us 50.000