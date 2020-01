Temer viaja a Argentina para hablar del Mercosur

El presidente brasileño, Michel Temer, viajó este lunes a Argentina, donde se reunirá con su homólogo Mauricio Macri, para dirigirse luego hacia Asunción y entrevistarse con el mandatario paraguayo, Horacio Cartes.



Temer, en el poder desde la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff, el pasado 31 de agosto, realizará así las primeras visitas oficiales de su mandato en una misma jornada.



El presidente brasileño, que en este viaje pretende discutir entre otros asuntos la situación del Mercosur, será recibido por Macri con un almuerzo en la residencia presidencial de Olivos, en la zona norte de Buenos Aires.



Por la tarde, partirá hacia la capital uruguaya, donde tiene previstas una reunión de trabajo y una cena con Cartes, tras la cual emprenderá el regreso a Brasilia.



Fuentes oficiales dijeron que Temer reforzará el interés de su Gobierno por darle una "nueva dinámica" al Mercosur, bloque que integran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela.



La semana pasada, Temer declaró que el bloque debe ampliar sus horizontes comerciales, acabar con las barreras de tarifas entre sus miembros y "modernizar" sus trámites burocráticos, a fin de facilitar el comercio.



Además, Temer deberá tratar con Macri y Cartes el caso de Venezuela, que en forma unilateral insiste en ejercer la presidencia rotativa del Mercosur pese a que fue vetada por Argentina, Brasil y Paraguay, con la abstención de Uruguay.



Venezuela se adjudicó la presidencia semestral que le tocaba por orden alfabético en julio pasado, después de que Uruguay renunció a seguir en ese cargo, como pidieron los otros tres socios.



Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, los cuatro fundadores del Mercosur acordaron que Venezuela, aceptada como miembro pleno en 2012, no podrá ejercer la presidencia pues aún no ha ratificado todos los acuerdos del bloque.



Incluso, según decidieron Argentina, Brasil y Paraguay, con la abstención de Uruguay, que de ese modo permitió el consenso, si para el próximo 1 de diciembre Venezuela no se ha puesto al día con el Mercosur, será suspendida por tiempo indeterminado del bloque.