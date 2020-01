¿En qué situación será investido Donald Trump?

La investidura del nuevo presidente electo de EEUU, el republicano Donald Trump, se celebrará este viernes 20 de enero en las escaleras del Capitolio y será recibido también en una atmósfera de división generada por la polémica que rodea a su figura.

Hay previstas numerosas protestas antes, durante y después de la investidura presidencial del viernes.

El magnate ha insultado a mujeres, minorías raciales y religiosas, inmigrantes y ecologistas. Junto a otros colectivos han encontrado en Trump un argumento para poner en común todas sus acciones, que cristalizarán el sábado en una manifestación multitudinaria en Washington, menos de 24 horas después de que asuma el poder.

Los manifestantes palestinos participan en una protesta contra la promesa del presidente electo estadounidense, Trump, de reubicar la embajada estadounidense en Jerusalén, en la ciudad cisjordana de Naplusa

Las antiinvestiduras de resistencia a Trump

Bajo el lustroso traje de gala oficial, hay un Washington en pantalones tejanos que se atrinchera en el corazón progresista de la ciudad para enviar un mensaje de resistencia a Donald Trump, un presidente al que rechazan el 95,9 % de sus nuevos vecinos.

Muy cerca de donde terminan las gradas y las decoraciones patrióticas para su toma de posesión el viernes, teatros, salas de conciertos y bares exhiben los carteles de decenas de eventos alternativos en defensa de la diversidad que ahora ven amenazada.

Washington se desmarca de Trump

"La antiinvestidura", "Baile de paz: voces de esperanza y resistencia", "No mi investidura", "Poesía de rebelión y resistencia", "No gracias: una noche de sonidos antifascistas" son algunas de las iniciativas con las que Washington DC, una de las ciudades más progresistas del país, se desmarca del nuevo presidente.

Los fondos recaudados en estos eventos se donarán además para asociaciones que trabajan en favor de los colectivos que se sienten en riesgo ante el Gobierno Trump: inmigrantes, mujeres, personas de bajos recursos y víctimas de abuso sexual.

"Se trata de empezar a movilizar a la gente para los próximos años", explica a Efe Maegan Wood, la publicista del Black Cat, uno de los templos de la música independiente de la ciudad que esta semana programa conciertos y espectáculos benéficos anti-Trump para apoyar a organizaciones locales.

Manifestacion de ambientalistas contra Trump

Varios manifestantes, algunos vestidos con plumas de indígenas, interrumpieron hoy la declaración que prestó ante un comité del Senado de EE.UU. Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático al que Donald Trump ha nominado para liderar la Agencia de Protección Medioambiental (EPA).

Trump prometió traer de vuelta los trabajos a la industria del carbón, el acero y el petróleo, una idea que Pruitt consideró hoy en la audiencia compatible con la protección al medio ambiente.

En Madrid expresaron su malestar contra Trump

Una activista del grupo feminista Femen irrumpió en la presentación de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid, con el pecho descubierto y en actitud de tocar sus genitales, en un acto de protesta contra el que será a partir del viernes el nuevo presidente de Estados Unidos.

La mujer surgió de entre el público y los medios que asistían en el patio del museo a la presentación de la figura de Trump, decorada con banderas de Estados Unidos, alfombra roja y globos.

Allí, la mujer se despojó de una chaqueta gris, se encaró a la estatua y gritó: "hay que coger de los huevos al patriarcado".

También llevaba escrito en el pecho con letras negras "grab back" y en la espalda "grab patriarchy by the balls", frase que ha gritado en inglés y luego en español, en alusión a "Grab them by the pussy".

La activista de la agrupación Femen irrrumpió la presentación de un muñeco de cera de Trump en Madrid

Deportistas que expresaron su desacuerdo con el presidente electo

En el deporte existe una división que se generó ya durante la campaña electoral para justificar una grabación privada que salió a la luz pública y en la que decía: "Las mujeres, si eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras", declaró que se trataba de "una conversación de vestuario entre deportistas".

La reacción de los jugadores, especialmente de la NBA con mayoría de afroamericanos, no se hizo esperar y rechazaron por completo su argumento al decir que en los vestuarios al concluir los partidos para nada existía lenguaje obsceno o se "humillaba a las mujeres".

El incidente generó que el rechazo a Trump dentro de la NBA se acentuase y provocó que estrellas como LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, actuales campeones de liga, hiciese campaña personalmente a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Aunque en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, calificó de una "vergüenza" y "desgracia" para el país la elección de Trump, ahí el candidato republicano cuenta con apoyos importantes, incluido el del exreceptor abierto Terrell Owens, afroamericano.