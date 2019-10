Dan 'protección' en Perú a los abogados de Zapata

Wálter Zuleta y William Sánchez, abogados de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, gozan de protección del Gobierno del Perú, hasta que se defina su situación jurídica. Ellos solicitaron refugio al ser procesados en Bolivia por la presentación de un niño como si fuera el hijo de Evo Morales.



"Como solicitantes de refugio tienen preliminarmente una cierta protección, de acuerdo al derecho internacional, no se les puede poner en frontera en este momento", señaló el embajador de la vecina nación, Benjamín Chimoy.



Conoce más: Fiscalía pedirá de 6 a 12 años de cárcel para Zapata



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que no corresponde que se les otorgue la condición de refugiados, debido a que no son "perseguidos políticos" sino deben responder ante la justicia por sus actos, mientras que el Fiscal General, Ramiro Guerrero, pidió reciprocidad al Perú, debido a que el país, en su momento, devolvió a Martín Belaunde.



"Cada caso de solicitud de refugio es examinado por una comisión, ahí se verán los elementos para ver si es viable o no la entrega del refugio", agregó el diplomático peruano en territorio nacional, sin dar más detalles de la solicitud de los juristas.



Lea también: Los abogados de Zapata pidieron refugio en Perú



Esta semana se conoció que Zuleta y Sánchez presentaron una solicitud de refugio en Perú, mientras que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, acusó a Samuel Doria Medina de ser "tramitador de prófugos", al haberse reunido con el nuevo presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.