Gobierno llama al diálogo a los mineros a las 16:00

El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a los dirigentes de los cooperativistas, a las 16:00 de este jueves en las instalaciones de la Vicepresidencia para iniciar un diálogo. Señaló que antes, este sector debe suspender todas sus medidas de presión.



La autoridad manifestó que en horas de la mañana llegó una nueva carta de los movilizados, antes se confirmó la muerte de un minero, la retención un viceministro en la ruta La Paz-Oruro y de dos policías en Cochabamba, situaciones que pintan un panorama sombrío y delicado.



"Continuamos esperando la voluntad franca e inequívoca de su sector para lograr el díálogo", dijo el ministro que lamentó que los cooperativistas hubieran prolongado el problema, y que suspendieran las negociaciones en forma unilateral.



"Sin embargo, en respuesta, reiteramos que mantenemos la disposición. En consecuencia se convoca al diálogo a las 16:00, en la Viepresidencia, y esperamos con todo respeto, con la mayor consideración que (los cooperativistas) suspendan sus medidas de presión, y esperemos sentarnos para avanzar y crear todas las condiciones" necesarias para lograr un acuerdo, menifestó Quintana.



Por la mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que el Viceministro Rodolfo Illanes fue secuestrado y resaltó que esa acción queda en manos del Ministerio Público. "Es un delito, una cadena de delitos muy grave que están cometiendo", dijo.



Horas después, el viceministro Illanes habló con Radio Pío XII, y en ese contacto señaló que se contraba bien. "No he recibido ningún maltrato, están más bien cuidándome... Estoy en calidad de retenido por los compañeros, me han pedido que se retire la Policía tanto del lado de La Paz como de Oruro, ya no hay avance (de los efectivos), eso hemos estado viendo, segundo la instalación de una mesa de diálogo, que es el tema de fondo".



La autoridad retenida pidió que su familia mantenga se tranquilice, pero acotó: "Yo rogaría que en unas dos horas o máximo tres horas se instale el diálogo", aseveró.



Hace minutos, desde Cochabamba, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, informó que dos policías encargados de brindar seguridad a la población de Cami, cercana al lugar donde se produjo la muerte del minero, ayer, fueron secuestrados por los cooperativistas.



Los policías retenidos son el suboficial Germán Aruquipa Acarapi, de 63 años, y el policía David Mamani, de 37 años. "Apenados, indignados, esperamos que haya coherencia para que se respete la integridad de estos dos efectivos, como de nuestro viceministro y que se los libere de manera inmediata", aseveró.