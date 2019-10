Autorizan la concepción de niños de tres padres

El Reino Unido será el primer país en permitir la concepción in vitro de niños de tres progenitores para prevenir enfermedades hereditarias graves, después de que la Cámara de los Comunes aprobó el martes la medida.



La moción recibió 382 votos a favor y 128 en contra, ignorando a unos detractores que creen que se ha cruzado una línea ética peligrosa y que se abre la era de los bebés "de diseño".



Una vez la Cámara de los Lores (alta) sancione la moción, como se espera, los primeros niños resultado de esta técnica podrían nacer en 2016. Partidos dieron libertad de voto a sus diputados.



La investigación ha demostrado que la donación mitocondrial podría ayudar potencialmente a casi 2.500 mujeres en edad reproductiva en el Reino Unido.



Todas están en riesgo de transmitir mutaciones nocivas del ADN en las mitocondrias, orgánulos de las células que suministran la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular.



Enmienda a las normas de fecundación in vitro



Los diputados aprobaron concretamente una enmienda a las normas que rigen la fecundación in vitro para permitir que los bebés sean concebidos con material genético de tres personas.



Además de recibir el ADN normal de su madre y su padre, a un niño se le dará también una pequeña cantidad de ADN mitocondrial sano de una mujer donante.



Las enfermedades mitocondriales pueden ser devastadoras, afectando a los órganos principales y causando desde la ceguera a la pérdida de masa muscular.



"Hemos alcanzado un hito en darle a las mujeres una opción inestimable, la posibilidad de ser madre sin miedo a vivir bajo la amenaza de transmitir una enfermedad mitocondrial a sus hijos", se congratuló Robert Meadowcroft, director de la organización Campaña contra la Distrofia Muscular.



Menos niños con enfermedades mitocondriales



John Tooke, presidente de la Academia de Ciencias Médicas se congratuló por la decisión y recordó que "estos tratamientos podrían reducir el número de niños nacidos con enfermedades mitocondriales raras y ayudar a muchas familias a llevar vidas sanas y felices".



"La votación de hoy es la culminación de años y años de debate. Quiero dar las gracias a los muchos científicos, médicos y especialmente a los pacientes y familias afectadas por estas enfermedades devastadoras, por su inestimable contribución a estas discusiones", agregó.



Un grupo de organizaciones y activistas internacionales habían pedido en una carta abierta a los diputados que votaran a favor para ofrecer "a las familias el primer atisbo de esperanza de tener un bebé que viva sin dolor ni sufrimiento".



Los científicos del Centro Wellcome Trust de investigación mitocondrial de la Universidad de Newcastle (norte) se encuentran entre los pioneros de la donación mitocondrial y serán los primeros en ofrecer el tratamiento.



¿Bebés a la carta?



Un estudio del grupo recientemente publicado en el New England Journal of Medicine sugiere que 2.473 mujeres en el Reino Unido están en riesgo de transmitir una enfermedad mitocondrial potencialmente letal para sus hijos.



Jeremy Farrar, director del Wellcome Trust, la mayor organización benéfica de investigación del Reino Unido, dijo: "Durante los últimos siete años, Gran Bretaña se ha comprometido en un proceso ejemplar para la evaluación de la opinión científica, ética y pública sobre la donación mitocondrial, lo que ha puesto de manifiesto un amplio apoyo en los tres frentes".



"Los padres que saben lo que significa cuidar a un hijo enfermo y sufriendo enfermedades mitocondriales son las personas mejor situadas para decidir, con el asesoramiento médico adecuado y garantías, si la donación mitocondrial es adecuada para ellos. Es el momento de que puedan elegir", sentenció Farrar.