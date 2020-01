Donald Trump cumple hoy 100 días de gestión en la Presidencia de EEUU añorando su vida anterior como hombre de negocios y showman rodeado de todo tipo de placeres, con una economía estadounidense que crece con lentitud y, en el plano internacional, en medio de un importante conflicto con Corea del Norte por los programas nuclear y de misiles del país asiático.



El mandatario completa este lapso de tiempo empleado como fecha simbólica para evaluar a los mandatarios estadounidenses desde Franklin D. Roosevelt que introdujo como "periodo de gracia" , con una baja popularidad (42%) comparado con los últimos tres presidentes de EEUU, tales como Barack Obama (65%), George Bush (62%) y Bill Clinton (55%), según recopiló el diario BBC en su portal digital.

Trump echa de menos llevar el volante de su coche, se siente como si estuviera en una burbuja y le sorprende lo difícil que es su nuevo trabajo.



"Me encantaba mi vida anterior. Pasaban tantas cosas", declaró Trump, en una entrevista con la agencia Reuters, en la que el presidente de la primera potencia económica y militar del mundo reflexionó sobre sus primeros 100 días de mandato con una visión nostálgica de su vida antes de la Casa Blanca.

"Tengo más trabajo que en mi vida previa. Pensaba que sería más fácil", agregó.



Trump, un acaudalado empresario de Nueva York, asumió el cargo el 20 de enero tras derrotar a la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton en una sorprendente victoria electoral, que ni los sondeos ni encuestas pudieron predecir. Fue un baldazo de agua fría para las élites estadounidenses.

Menos privacidad

Aunque dijo que estaba acostumbrado a no tener privacidad en su "vida anterior", manifestó su sorpresa por la poca que tiene ahora. Además, dejó claro que aún se está acostumbrando a tener que estar bajo la protección del servicio secreto las 24 horas del día, con las limitaciones que esto apareja.

"Realmente estás en tu pequeña burbuja, porque tienes tanta protección que realmente no puedes ir a ningún lado", afirmó. Cuando el presidente sale de la Casa Blanca, suele ser en una limusina o una furgoneta, por lo que echa de menos conducir. "Me gusta conducir. Ya no puedo hacerlo", sostuvo.

Pegado al teléfono

Sin embargo, hay muchas cosas sobre Trump que no han cambiado respecto al ejecutivo y el famoso de la televisión que dirigía su imperio desde el vigésimo sexto piso de la Torre Trump en Nueva York y que estaba siempre pegado al teléfono, según Reuters.



A menudo recurre a amigos personales y excolegas de negocios para pedir sus consejos y retroalimentación positiva. Altos asesores dicen que están resignados a eso.



El presidente ha estado enfrentado con muchas organizaciones de prensa desde la campaña electoral y decidió no asistir a la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington el sábado pasado porque sentía que había sido tratado injustamente por los medios de comunicación de EEUU.

"Iré el año que viene, desde luego", dijo Trump cuando le preguntaron si asistiría a este evento distendido con la prensa en el futuro.



Ridículo estándar

Bajo la presión de que sería objeto de evaluación hoy, Trump adelantó el 21 de abril una descalificación: “No importa lo mucho que he logrado durante ese ridículo estándar de los primeros 100 días, y ha sido mucho (incluyendo S.C), los medios lo destrozarán”, escribió el mandatario en su cuenta Twitter, destacando la incorporación de Neil Gorsuch como el noveno magistrado de la Corte Suprema de Justicia.



Para todo nuevo Gobierno los primeros tres meses en el poder suelen ser de actividad frenética. En el caso del presidente Trump se refleja en la treintena de acciones ejecutivas firmadas, aunque muchas de ellas no han tenido hasta ahora aplicación práctica (ver infografía).



Pero también ha tenido notables fallas, como el fracaso de su primera iniciativa parlamentaria que buscaba derogar Obamacare, o el bloqueo de sus decretos para impedir la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes donde hay problemas de terrorismo.



Para su fortuna, Trump aún tiene mucho tiempo por delante para demostrar sus capacidades de negociador al frente de la Casa Blanca. También es cierto que vienen muchos retos por delante y ya hemos visto, por las bombas en Afganistán y Siria, que no le temblará la mano para usar la fuerza contras sus adversarios.