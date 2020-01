YPFB asegura que la nacionalización generó $us 31.500 millones

El sector de los hidrocarburos en Bolivia, nacionalizado el 1 de mayo de 2006, generó $us 31.500 millones para las arcas públicas en la última década, según el presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá.



El máximo responsable de YPFB destacó que durante los diez años anteriores a la nacionalización, los ingresos fiscales derivados de la explotación de los hidrocarburos fueron de $us 2.500 millones.



Achá afirmó que el Estado invertirá $us 12.400 millones en el sector durante el próximo quinquenio, hasta 2020, y destacó el "cambio radical que se ha tenido a partir de la nacionalización" por la contribución de estos ingresos a la distribución de la riqueza y las políticas de inclusión".



El sector de los hidrocarburos, y en particular el gas natural, representa una importante porción del producto interior bruto (PIB) boliviano, que se cifra en $us 33.000 millones, y los ingresos derivados de su nacionalización son un pilar fundamental del presupuesto público.



En los últimos meses, el Ejecutivo ha reconocido un importante descenso en los ingresos estatales por la venta de hidrocarburos debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, a los que están indexadas las tarifas del gas que Bolivia exporta, principalmente a Brasil y Argentina.

