Chino & Nacho, con todo su swing en el Open Air

No es la primera vez. Chino & Nacho han venido en reiteradas veces a Bolivia y siempre han generado bochinche. Hoy, el dúo de "Niña Bonita" y "Me voy enamorando" pretende volver a armar la fiesta en el Open Air, el gran festival programado para el 22 de abril, en la Villa Olímpica.



Los ganadores de los premios Grammy y grandes representantes de la música latinoamericana serán parte del primer festival que tendrá el sistema de las xylobands (manillas LED) en Bolivia. Y a ellos se sumarán un grupo de exitosos DJ, como Dimitri Vegas & Mike Like, los belgas número 1 de la movida electrónica en el mundo.



La preventa de las entradas ya están disponibles. Cuestan Bs 650 (vip) y 320 (pista). Y para el día del espectáculo se repartirán las manillas.



El evento tendrá un main stage (escenario principal) y un subescenario, donde también subirán el DJ Deorro y el español Robert Mendoza, todo un maestro del violín electrónico.