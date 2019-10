El Alto presiona por la salida de Marcelo Elío

El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Óscar Huanca, advirtió que si no renuncia o se destituye al viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, los concejales y la ciudadanía alteña realizarán una huelga de hambre desde el lunes 22 de febrero.



"En tanto y en cuanto no se destituya o haga una renuncia personal el viceministro Marcelo Elío nosotros a partir del lunes nos declaramos en huelga en predios del Concejo Municipal", sostuvo Huanca en una entrevista en la radio Erbol y añadió que se podrán unir los ciudadanos que quieran pedir la renuncia del viceministro.



Huanca sostuvo que El Alto no merece "ese tipo de dignatarios". Además, negó categóricamente que la marcha haya sido un "autoatentado" como la autoridad aseveró sobre el incendio de la Alcaldía de la ciudad de El Alto.



El conflicto



Este miércoles, padres de familia llegaron hasta las puertas de la Alcaldía exigiendo mejor infraestructura para las unidades educativas y supuestos infiltrados comenzaron el incendio en la institución, hecho que causó el deceso de seis personas.



De acuerdo a la alcaldesa Soledad Chapetón la Policía no acudió al llamado de ayuda hasta después de una hora de iniciados los disturbios.



El viceministro Marcelo Elío calificó este hecho como un "autoatentado" y escribió en su cuenta de Twitter que "vuelven los gonistas asesinos con Unidad Nacional y Sol.Bo que provocaron el incendio".



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a Elío abstenerse de emitir juicios de valor sobre la violencia o muertes en la ciudad de El Alto.