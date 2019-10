El poder del ayllu en Potosí hace tambalear a la justicia

“¡Apartarse!” y “¡Cuidado con tomar fotos!”, gritó un dirigente campesino ataviado con un poncho y chulo multicolores agarrando un látigo enroscado, de cuero simbado, como símbolo de autoridad. Avanzaba a paso de crucero, seguido al mismo ritmo por la masa pregonando estribillos reivindicatorios por el centro de Llallagua, en marcha de protesta por la violación y asesinato de la niña Fabiola (4).



La manifestación tuvo lugar el martes 2 de junio, seis días después del hallazgo del cuerpo de la pequeña, hija de una humilde familia de mineros. Los campesinos manejaban la consigna de posicionar la aplicación de la justicia originaria por encima de la justicia ordinaria, cuyos representantes escaparon una semana antes acusados de corruptos y encubridores por proteger la vida del adolescente, de 16 años, presunto autor del crimen de Fabiola, al que querían linchar.



La desafiante actitud refleja el poder del ayllu en el norte de Potosí, donde desde hace algún tiempo se ha revalorizado este tipo de organización de campesinos originarios de los pueblos andinos, a tal punto que infunden miedo en algunas localidades por su tenacidad y conducta belicosa cuando de demandas se trata.



En consecuencia, la advertencia del cacique o segunda mayor (principal autoridad en la estructura jerárquica de un ayllu) se obedeció a pie juntillas en la ciudad considerando malas experiencias anteriores. Unos vecinos contemplaron desde las aceras el paso del inquietante regimiento, otros se unieron cautelosos a la cola del grupo, como muestra de aprobación a la causa y los más se alejaron de la concentración.



Todo ocurrió cerca del mediodía del martes, pero dos horas antes los comerciantes callejeros y de negocios instalados en el centro urbano, así como las oficinas públicas cerraron las puertas y se retiraron del lugar por seguridad. Otra muestra del poder del ayllu fue el cambio casi inmediato de los fiscales y de la guarnición policial de Llallagua, cuyos relevos empezaron a trabajar en condiciones inadecuadas, puesto que los edificios, unos quemados y otros dañados a dinamitazos el 28 de mayo, siguen estropeados.



Justifican la demanda

Los campesinos exigen endurecer la ley de la Niñez y Adolescencia y moldear otra que contemple la pena de muerte para estos casos.

“La justicia no se maneja como se debe. Esa es la razón por la que queremos la justicia comunitaria.



Diputados y senadores deben tratar de modificar la ley con la pena de muerte, porque no hay miedo en los malhechores y este tipo de situaciones están ocurriendo día tras día en diferentes municipios.



En nuestro ayllu existe la pena de muerte, hoy en día, un poco adecuándonos a ley ordinaria, la hemos respetado, pero lamentablemente con estas hechos queremos volver a aplicarla. Nosotros decidimos dentro los cabildos, si hay que aniquilarlo hay que hacerlo para que haya un respeto de verdad.



El chicote se da alguna vez cuando no se hace caso, pero tampoco se agrede constantemente. La pena de muerte corre en situaciones graves, pero mucha gente piensa que somos asesinos, no es así”, dijo Daniel Alcamamani, dirigente máximo del ayllu Pucara.



Josué Copa, corregidor titular del ayllu Chullpa, al que proclama como el más numeroso de la provincia Bustillos, fue más cauto con sus ideas indicando que su comunidad no participó de la marcha por evitar desmanes. “Muchos integrantes del ayllu son violentos y cada vez que hay problemas la gente nos mira feo, por eso decidimos calmarnos, pero si la niña fallecida hubiera sido de nuestro grupo el autor hoy estaría muerto”, aseguró Copa.



Opiniones opuestas

“Me informaron que la niña pertenecía al ayllu Chayantaca, y son los que han promovido la mayor movilización por el horrendo crimen y pidieron traer al acusado para aplicarle la justicia comunitaria entendiendo de manera incorrecta este término que no estipula el linchamiento.



En estos casos la comunidad se reúne y da mecanismos de defensa y de acusación; normalmente los castigos no son tan duros ni mucho menos cruentos como se está pretendiendo entender, señaló José Guillermo Dalence, rector de la Universidad Nacional Siglo XX de Llallagua.



El fiscal general de la nación, Ramiro Guerrero, alertó que todos los habitantes deben acatar las normas del país. “Querían que se les entregara al adolescente para lincharlo.



El linchamiento no es justicia comunitaria, la Constitución Política del Estado establece la jurisdicción ordinaria para estos casos. Han pedido la modificación de la ley de la Niñez y Adolescencia; no es que el fiscal o el juez quieran proteger a alguien, está en la ley”, manifestó Guerrero